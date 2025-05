Vor 125 Jahren war das Handwerk in einem schlechten Zustand. Die Handwerker selbst forderten Mitgestaltungsmöglichkeiten – und so wurde die Handwerkskammer Koblenz gegründet. In einer feierlichen Gala wurde nun das Jubiläum gefeiert.

Mit einer Gala in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle feierte die Handwerkskammer (HwK) Koblenz ihren 125. Geburtstag. 400 Gäste aus dem Handwerk, der Politik und viele partnerschaftliche Wegbegleiter kamen und erlebten ein kurzweiliges, informatives wie unterhaltsames Programm. Die Festrede hielt Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), aus Berlin zugeschaltet sendete auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) eine persönliche Grußbotschaft.

In dieser lobte sie laut HwK die Kammer als Beraterin und Begleiterin von 21.000 Mitgliedsbetrieben. In einer engen Partnerschaft würden wichtige Themen wie die technologische Transformation, aber auch die Betriebsnachfolge oder die Fachkräftesicherung erfolgreich bearbeitet und gemeistert.

In schwierigem Umfeld gegründet

„Meine herzlichen Glückwünsche an die Handwerkskammer Koblenz zu 125 Jahren erfolgreichem Einsatz für das Handwerk!“, begrüßte Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Gäste und stellte das Handwerk heraus als „innovativen, zukunftsorientierten Wirtschaftszweig, der mit Kreativität, Können und Engagement unsere Gesellschaft prägt“. Die Handwerkskammer Koblenz sei dabei, so Schweitzer weiter, „eine starke Stimme des Berufsstands, die mit ihrem Netzwerk nicht nur wirtschaftliche Interessen vertritt, sondern auch wertvolle Bildungs- und Integrationsarbeit leistet. Gemeinsam mit Ihnen wird sich meine Landesregierung weiterhin auf Bundesebene für ein starkes Handwerk in einer sozialen Marktwirtschaft einsetzen“, sagte der Ministerpräsident.

i Zur Gala der Handwerkskammer Koblenz kamen anlässlich ihres 125. Geburtstages 400 Gäste in der Rhein-Mosel-Halle und erlebten ein buntes Programm aus Varieté, Unterhaltung, Information wie auch Rück- und Vorausschau. Michael Jordan

Kurt Krautscheid als 12. Präsident der HwK in ihrer 125-jährigen Geschichte machte in seiner Begrüßung aber auch deutlich, in welch schwierigem Umfeld die Kammer einst gegründet wurde. „Das Handwerk war in einem schlechten Zustand, und die Versorgung der Bevölkerung mit handwerklichen Dienstleistungen und Produkten zeigte deutliche Schwächen und Engpässe auf. Es musste also etwas geschehen, um diese Entwicklung zu stoppen. Das Handwerk selbst forderte mehr Gehör und Möglichkeiten einer Mitgestaltung politisch-wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, letztendlich also eine deutliche Aufwertung.“ In der Folge wurden zu Jahresbeginn 1900 deutschlandweit 71 Handwerkskammern gegründet, darunter die in Koblenz.

i Das vierstündige Gala-Programm bot Informationen, musikalische Einlagen und Akrobatik. Gerold Hinzen

Die feierte nun ihr Jubiläum zusammen mit vielen Vertretern des Handwerks, darunter Kreishandwerksmeister, Obermeister, Lehrlingswarte, Verantwortliche von Fachverbänden oder auch Mitglieder der HwK-Vollversammlung. In einer Mischung aus Festakt und Varieté ging es durch ein vierstündiges Programm, maßgeblich gestaltet durch Kabarettist, Akrobat und Schauspieler Karl-Heinz Helmschrot, der als Moderator durch den Abend führte.

Neben sportlicher Akrobatik und musikalischen Einlagen sorgte auch ein Quiz zwischen Ralf Hellrich und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) für gute Unterhaltung. Einen kurzweiligen Streifzug durch 125 Kammerjahre über außergewöhnliche Handwerker und ihre Leistungen – vom Olympiasieg bis zu 60-jähriger Obermeistertätigkeit – nutzte Schmitt über ihre Quiz-Antworten auch für ein klares Bekenntnis pro Handwerk: „Das sind nicht nur viele familiär geführte Unternehmen, das ist eine große Handwerkerfamilie.“

Handwerker stehen im Mittelpunkt

„Diese Gala war genau der richtige, und von uns gewünschte Rahmen“, resümierten Ralf Hellrich und Kurt Krautscheid als haupt- und ehrenamtliche Spitze der HwK. „Feierlich, aber nicht pompös und im Mittelpunkt die Handwerker selbst, für die unsere Kammer ja da ist und von denen sie einst gegründet wurde. Insofern sagen wir es gerne: Es ist nicht die Handwerkskammer, es ist unsere Handwerkskammer Koblenz! Nach 125 Jahren darf dann ruhig ein wenig gefeiert werden.“ red