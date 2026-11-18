Die Anbaufläche für Zuckerrüben ist in Rheinland-Pfalz nicht groß. Im Vergleich mit Getreide und Raps können mit den Rüben aber attraktivere Erträge erzielt werden.

Mainz (dpa/lrs) – Die Zuckerrübenbauern in Rheinland-Pfalz kämpfen mit Ernteausfällen durch wachsenden Krankheitsbefall ihrer Pflanzen. Im Fokus stehe die Ausbreitung der Krankheit SBR (Syndrome Basses Richesses), berichtete das Landwirtschaftsministerium in Mainz. Befallene Zuckerrüben hätten dadurch verringerte Zuckergehalte und ihre Lagerfähigkeit nach der Ernte sei eingeschränkt.

In Verbindung mit der langanhaltenden Trockenheit und Hitze sei es in diesem Jahr zu insgesamt niedrigen und stark schwankenden Erträgen sowie zu rascher Fäulnis der Rüben nach der Ernte gekommen, erklärte Staatssekretär Michael Mätzig die Entwicklung in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion. Der Befall der Pflanzen breite sich in Rheinland-Pfalz nach Norden und Westen aus.

Schädlinge müssen bekämpft werden

Die Krankheit SBR selbst kann nicht direkt bekämpft werden. Ziel sei daher die Bekämpfung der Schilf-Glasflügelzikade. Der Schädling überträgt laut Ministerium die Krankheit. Problematisch sei jedoch die mangelnde Verfügbarkeit von wirksamen Pflanzenschutzmitteln gegen derartige Schaderreger, mahnte Mätzig. Die Landesregierung setze sich auf Bundes- und EU-Ebene für Lösungen ein, da die Schädlinge auch Schäden an Kulturen wie Kartoffel und Gemüse verursachten.

In Rheinland-Pfalz gibt es nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums unverändert rund 1.120 landwirtschaftliche Betriebe, die Zuckerrüben anbauen. Die Anbaufläche in den Landkreisen und kreisfreien Städten im Land ging jedoch von etwa 17.000 Hektar im Vorjahr auf rund 13.400 Hektar im laufenden Jahr zurück.

Kleine Anbaufläche, aber hohe Erträge

Der Zuckerrübenanbau in Rheinland-Pfalz nimmt den Angaben zufolge etwa 4,2 Prozent der Ackerfläche ein und spielt nur in bestimmten Regionen des Landes eine Rolle. Da mit dem Anbau von Zuckerrüben ein im Vergleich zu Getreide und Raps relativ hoher Einkommensbeitrag erzielt werden könne, sei diese Anbaukultur für die bäuerlichen Familienbetriebe bedeutend.