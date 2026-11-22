Weihnachtsmärchen Koblenz Die tierischen Meistersinger von Koblenz Claus Ambrosius 22.11.2026, 00:00 Uhr

i Tierisch gut: André Wittlich als Esel (von links), Sarah Waldner als Katze, Jakob Mühe als Hund und Dorothee Lochner als Hahn in "Die Bremer Stadtmusikanten" im Koblenzer Theaterzelt. Matthias Baus für das Theater Koblenz

Der Esel spielt gern Saxofon, der Hahn wäre lieber Opernsänger, der Hund hört schlecht. Wie die vier Bremer Stadtmusikanten doch ihren Ton finden, zeigt das Weihnachtsmärchen am Theater Koblenz für alle ab fünf – und das Publikum hilft kräftig mit.

So sieht der Esel sich selbst am liebsten: als Saxofonist, ganz groß im Konzert. Doch das war nur ein Traum. Als er erwacht, warten wie jeden Morgen Herr Müller und die Kisten, die er schleppen soll. Wie schwer ihm nach all den Jahren das Tragen fällt, davon will sein Herr wenig wissen.







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