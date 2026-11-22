Influencerin in Polizeiuniform Wie ein Social-Media-Experte über Laila Ziegler denkt Johannes Kirsch 22.11.2026, 07:00 Uhr

i Erste Influencerin der rheinland-pfälzischen Polizei: Die 20-jährige Kommissaranwärterin Laila Ziegler nutzt den Kanal Tiktok, um über das Studium an der Hochschule der Polizei aufzuklären. Hannah Klein Özdemir

Die Polizei im lockeren Unterhaltungsformat – kann das funktionieren? Laila Ziegler präsentiert auf Tiktok den Alltag einer angehenden Polizeikommissarin. Der Koblenzer Medienwissenschaftler Stefan Meier sieht darin eine moderne Form der Imagepflege.

Sie lässt andere an ihrem Leben teilhaben. Sie gibt Einblicke in ihren Alltag. Und sie schildert ihre ganz persönliche Sicht auf die Dinge, die sie umtreiben. Wie es eine Influencerin eben macht. Das Besondere: Laila Ziegler ist Polizeikommissaranwärterin.







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