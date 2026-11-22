Die Polizei im lockeren Unterhaltungsformat – kann das funktionieren? Laila Ziegler präsentiert auf Tiktok den Alltag einer angehenden Polizeikommissarin. Der Koblenzer Medienwissenschaftler Stefan Meier sieht darin eine moderne Form der Imagepflege.
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Sie lässt andere an ihrem Leben teilhaben. Sie gibt Einblicke in ihren Alltag. Und sie schildert ihre ganz persönliche Sicht auf die Dinge, die sie umtreiben. Wie es eine Influencerin eben macht. Das Besondere: Laila Ziegler ist Polizeikommissaranwärterin.