Die CDU im Land will ihr Wahlversprechen umsetzen und die Straßenausbaubeiträge schrittweise abschaffen. Viele Anlieger dürften jetzt aufatmen. Beim Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sieht man den Schritt hingegen höchst kritisch.
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Es gibt Post vom Amt, die in der Beliebtheitsskala der Bürger in Rheinland-Pfalz ganz unten rangiert. Kein Wunder. Wenn der Bescheid zur Zahlung von Straßenausgleichsbeiträgen ins Haus flattert, werden schnell mal ein paar Hundert Euro fällig. Manchmal wird es sogar noch teurer.