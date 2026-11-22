Kritik an der Landesregierung „Geld für Straßenausbau wird nicht vom Himmel fallen“ Dirk Eberz 22.11.2026, 12:00 Uhr

i Wenn kommunale Straßen saniert werden, wird es für viele Anlieger teuer. Deshalb hat die CDU versprochen, die Ausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz abzuschaffen. Was Hausbesitzer freut, verärgert hingegen den Gemeinde- und Städtebund. Denn hier sieht man auf die meist ohnehin chronisch klammen Kommunen im Land hohe Belastungen zukommen. Bernd Weißbrod. dpa

Die CDU im Land will ihr Wahlversprechen umsetzen und die Straßenausbaubeiträge schrittweise abschaffen. Viele Anlieger dürften jetzt aufatmen. Beim Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sieht man den Schritt hingegen höchst kritisch.

Es gibt Post vom Amt, die in der Beliebtheitsskala der Bürger in Rheinland-Pfalz ganz unten rangiert. Kein Wunder. Wenn der Bescheid zur Zahlung von Straßenausgleichsbeiträgen ins Haus flattert, werden schnell mal ein paar Hundert Euro fällig. Manchmal wird es sogar noch teurer.







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