Neues aus der RLP-Gastroszene Falstaff-Preis: Freude im Restaurant Lemabri ist groß Anke Mersmann 22.11.2026, 16:00 Uhr

i Sarah Henke und Christian Eckhardt (rechts) sind vom Magazin Falstaff für das Restaurant Lemabri in Boppard-Buchholz ausgezeichnet worden. Das Restaurant ist eng mit der Ehrhardt Partner Group (EPG) von Marco Ehrhardt verbunden. Lars Hennemann Lars Hennemann

Mit ihrem Restaurant Lemabri haben die Spitzenköche Sarah Henke und Christian Eckhardt ein Ausrufezeichen in der regionalen Gastroszene gesetzt. Dass ihr Konzept jetzt überregional gewürdigt wird, freut die beiden Spitzenköche sehr.

Nach der Auszeichnung für das Restaurant Lemabri durch das renommierte Gourmetmagazin Falstaff ist die Freude in Boppard-Buchholz im Rhein-Hunsrück-Kreis groß. In einer Mitteilung betonen die Betreiber Sarah Henke und Christian Eckhardt, dass ihnen die Ehrung „unglaublich viel“ bedeutet: „Sie würdigt nicht nur unsere Küche, sondern die gesamte Idee hinter dem Lemabri“, erklärt das Koch-Ehepaar.







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