Kino im Museum Ein ganzer Film auf einem Blatt 22.11.2026, 06:09 Uhr

i Die Kinoenthusiasten Michael Mertes (links) und Eberhard Malzi in der Ausstellung „Großes Kino“ in der Stadtgalerie Mennonitenkirche in Neuwied. Sabine Meinen

Der Neuwieder Filmliebhaber Eberhard Malzi sammelte über Jahrzehnte Filmplakate. In der Stadtgalerie kann man nun entdecken, mit welchen Bildern das Kino einst um sein Publikum warb.

Neuwied. Wer früher im Kino fragte, ob er das Plakat zu seinem Lieblingsfilm mit nach Hause nehmen dürfe, konnte selbst beim freundlichsten Kinobetreiber auf Schwierigkeiten stoßen. Denn das gute Stück gehörte dem Verleih. War die vereinbarte Zeit um, musste das Lichtspielhaus auch das Plakat zurückgeben.







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