Der Neuwieder Filmliebhaber Eberhard Malzi sammelte über Jahrzehnte Filmplakate. In der Stadtgalerie kann man nun entdecken, mit welchen Bildern das Kino einst um sein Publikum warb.
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Neuwied. Wer früher im Kino fragte, ob er das Plakat zu seinem Lieblingsfilm mit nach Hause nehmen dürfe, konnte selbst beim freundlichsten Kinobetreiber auf Schwierigkeiten stoßen. Denn das gute Stück gehörte dem Verleih. War die vereinbarte Zeit um, musste das Lichtspielhaus auch das Plakat zurückgeben.