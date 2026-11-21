Der Vulkanismus in der Eifel fasziniert Forscher – er ist aber auch für Urlauber und Tagesausflügler ein spannendes Thema. Viele Einrichtungen und Attraktionen machen ihn erlebbar. Wir geben fünf Tipps, die auch im Winter funktionieren.
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Der Vulkanismus in der Eifel fasziniert die Menschen – und zwar nicht nur Forscher, die in jüngerer Vergangenheit in Scharen in die Region im Norden von Rheinland-Pfalz sowie im angrenzenden NRW pilgern, um zu erforschen, was sich gerade im Untergrund tut.