Magma, Maare und Museen Die Eifel bebt: Fünf Tipps für Ausflüge zum Vulkanismus Tim Kosmetschke 21.11.2026, 12:00 Uhr

i Beeindruckendes Erlebnis in 30 Metern Tiefe: Im Lavakeller in Mendig können Besucher sozusagen in die Erdgeschichte hinabsteigen – eine von vielen Gelegenheit, die vulkanische Vergangenheit (und Gegenwart) der Eifelregion zu erleben. Wir geben fünf Ausflugstipps. Martin Christ/Vulkanpark GmbH

Der Vulkanismus in der Eifel fasziniert Forscher – er ist aber auch für Urlauber und Tagesausflügler ein spannendes Thema. Viele Einrichtungen und Attraktionen machen ihn erlebbar. Wir geben fünf Tipps, die auch im Winter funktionieren.

Der Vulkanismus in der Eifel fasziniert die Menschen – und zwar nicht nur Forscher, die in jüngerer Vergangenheit in Scharen in die Region im Norden von Rheinland-Pfalz sowie im angrenzenden NRW pilgern, um zu erforschen, was sich gerade im Untergrund tut.







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