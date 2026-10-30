Starre Blicke, entstellte Gesichter: Am Tag vor Halloween treiben schaurige Zombie-Gestalten in Völklingen ihr Unwesen. Was hat es damit auf sich?

Völklingen (dpa/lrs) – Zwischen Schaufenstern und Passanten haben in Völklingen plötzlich Zombies für Gruselstimmung gesorgt. Einen Tag vor Halloween zogen als Untote geschminkte Darsteller durch die Innenstadt. Was nach einer Szene aus einem Horrorfilm aussah, war eine inszenierte Gruselaktion.

Zombies für mehr Leben in der Stadt

Die vermeintliche Apokalypse gehörte zur Halloween-Veranstaltung «Spuk, Spaß und Shopping», bei der sich die Völklinger Innenstadt in eine Gruselzone verwandelte. Dahinter steckte ein ernstes Anliegen: Die Stadt will mit neuen Angeboten mehr Besucher in die Innenstadt locken und den örtlichen Handel stärken. Der schaurige Halloween-Abend gehört zum Projekt «Lebendige Innenstadt – Kreative Formate für eine starke City», das vom saarländischen Wirtschaftsministerium gefördert wird.

Gruselspektakel auch für Kinder

Mit furchterregender Schminke, schaurigen Kostümen und schauspielerischem Einsatz lehrten die Zombies Passanten das Fürchten. Ihr Auftritt war nur einer von mehreren Programmpunkten des Gruselspektakels, das durch Angebote für Kinder ergänzt wurde.

Neben den unheimlichen Gestalten standen Kürbisschnitzen, Bastelaktionen, Kinderschminken und eine «Süßes oder Saures»-Tour durch teilnehmende Geschäfte auf dem Programm. Auch schaurige Geschichten und weitere Gruselaktionen sorgten für Halloween-Stimmung. Die teilnehmenden Geschäfte sollten bis 22.00 Uhr geöffnet bleiben.