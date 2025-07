Der Zollstreit mit den USA scheint vom Tisch. Eine Einigung mit der EU sieht auf die meisten Importe in die USA nun einen Zollsatz von 15 Prozent vor. Der heimischen Wirtschaft ist das noch zu viel. So kämpfen etwa die Winzer für Zollfreiheit.

Im Zollstreit zwischen der EU und den USA ist eine Einigung erzielt worden: Für ein Gros der Importe in die Staaten sieht der neue Deal einen Zollsatz von 15 Prozent vor. Glücklich ist die heimische Wirtschaft, darunter auch die Weinbranche, nicht über den Deal. Der Ruf nach geringeren Zöllen und einem Handelsabkommen wird laut – auch aus dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium.

Aus Sicht von Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz, konnte mit der Zollvereinbarung zunächst das Schlimmste abgewendet werden: „Der ursprünglich angedrohte Zusatzzoll von 30 Prozent kommt nicht“, so Rössel. „Die rheinland-pfälzische exportorientierte Industrie kann vorerst aufatmen.“

IHK-Geschäftsführer plädiert für Abkommen, das Wettbewerbsfähigkeit stärkt

Doch der Zolldeal habe seinen Preis: Die vereinbarten 15 Prozent bedeuteten eine erhebliche Belastung für viele Unternehmen in Rheinland-Pfalz. „Sie stellen eine spürbare Verschlechterung im Vergleich zum Handelsniveau vor der aktuellen US-Administration dar.“

Das Übereinkommen könne kein Dauerzustand sein. „Unser Ziel muss ein umfassendes, faires und zukunftsgerichtetes Handelsabkommen mit den USA sein, das Planungssicherheit schafft und die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen stärkt“, erklärt der IHK-Geschäftsführer.

Zusatzzölle auf Stahl und Aluminium belasten heimische Unternehmen

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, sind noch einige Details der Zollvereinbarung offen – etwa, wie es mit den Stahl- und Aluminiumzöllen weitergeht, die in den vergangenen Monaten auf 50 Prozent erhöht worden waren. Diese bestehenden Zusatzzölle stellen eine erhebliche Belastung für heimische Unternehmen dar, erklärt Rössel. Das Ziel müsse es sein, sie vollständig abzuschaffen.

Auf eine begrenzte Zahl von Waren, so berichtet die dpa, sollen keine Abgaben fällig werden. Dazu zählen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen etwa bestimmte Chemikalien, Flugzeuge, Agrarprodukte und kritische Rohstoffe. Positiv zu bewerten sei die Ankündigung der EU-Kommissionspräsidentin, „die Liste zollfreier Produkte in den kommenden Verhandlungen mit den USA weiter auszuweiten“, schreibt Rössel. Zu berücksichtigen sei aber, dass auf US-Seite bereits heute auf einige der genannten Produkte keine Zölle erhoben würden. „Es geht also vorrangig um eine Erleichterung für US-Unternehmen beim Zugang zum europäischen Markt.“

Weinbranche rechnet mit Exportrückgang von bis zu zehn Prozent

Die Weinbranche hofft, dass ihre Erzeugnisse in besagte Liste aufgenommen werden. „Mit Einführung der 15-prozentigen Zölle auf Weinexporte in die USA wird vonseiten der deutschen und europäischen Weinbranche sowie der Weinexporteure mit einem Rückgang des US-Exportvolumens von bis zu zehn Prozent gerechnet“, erklärt Ernst Büscher, Pressesprecher des Deutschen Weininstituts (DWI), unserer Zeitung. Aktuell setzte man sich von Verbandsseite auf deutscher und europäischer Ebene dafür ein, „dass Wein in die Liste der Produkte aufgenommen wird, für die die geplante 0-für-0-Zollregelung gilt“.

Derzeit sind die USA der mit Abstand wichtigste Auslandsmarkt für deutschen Wein. 12,8 Millionen Liter im Wert von etwa 61 Millionen Euro wurden von April 2024 bis März 2025 in die USA exportiert, nennt Büscher aktuelle Zahlen. „Mit Sicherheit werden die Fühler ausgestreckt, um andere Märkte ins Visier zu nehmen“, sagt der DWI-Sprecher. Nach den USA waren die Niederlande und Norwegen die wichtigsten Exportländer.

i Daniela Schmitt (FDP), Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz Helmut Fricke. Helmut Fricke/dpa

„Sicherlich verschafft uns die Vereinbarung von einem Basiszoll von 15 Prozent für einen kurzen Zeitraum Luft zum Durchatmen“, erklärt die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) auf Anfrage. „Dennoch führt kein Weg daran vorbei, dass wir für die Zukunft ein verlässliches Freihandelsabkommen mit den USA brauchen.“ Gerade in Rheinland-Pfalz sehe sie eine große Betroffenheit im Pharma- und Chemiebereich. „Auch bei den Weinen erneuere ich meinen Appell an Bund und EU, diese von Zöllen zu befreien“, so die Ministerin. „Die Weinbranche in Europa steckt in einer tiefen Absatzkrise, erhöhte Zölle wären eine Belastung, die manchem Betrieb das Genick brechen könnte.“

Schweitzer: „Kein Grund zum Feiern“

Ein um fast 15 Prozent erhöhter Durchschnittszoll sei kein Grund zum Feiern, sondern ein Auftrag zur weiteren Arbeit: So kommentierte Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Vereinbarung. „Jeder zusätzliche Prozentpunkt an Zöllen ist aber auch gleichzeitig eine Belastung für unsere exportorientierte Wirtschaft. Auch wenn der Zollstreit nun formal beigelegt ist, bleibt die wirtschaftliche Realität herausfordernd“, erklärte der SPD-Politiker per Pressemitteilung. Gleichwohl begrüßte er den „Deal“ als einen wichtigen Schritt: „Für mich ist entscheidend, dass die Phase der Ungewissheit nun beendet ist – das ist gut für unsere Unternehmen und gut für den Handel.“ Die zuletzt herrschende Ungewissheit habe der Wirtschaft im Land spürbar zugesetzt, negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt seien bereits sichtbar. Schweizer rief die Bundesregierung und die Europäische Kommission dazu auf, den begonnenen Dialog mit den USA weiterzuführen. red