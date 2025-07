Wie erlebnisreich die Autobahnen in RLP sind

Burgen, Museen und Natur: Das versprechen die braunen Tafeln entlang der deutschen Autobahnen. Eine neue Auswertung kürt nun die erlebnisreichste Autobahn Deutschlands. Wie viel Kultur unsere Region am Straßenrand zu bieten hat.

Kaum einer kennt sie nicht: die braun-weißen Tafeln hinter den Leitplanken am Rande der deutschen Autobahnen. Ob Museen, Burgen oder historische Orte: Die sogenannten Unterrichtungstafeln zeigen an, welche Sehenswürdigkeiten sich in maximal zehn Kilometer Entfernung von der nächsten Ausfahrt befinden. Laut Holidaycheck gibt es bundesweit mehr als 3500 solcher Schilder.

Das Reiseportal hat nun 1253 der Tafeln entlang der 15 längsten Autobahnen Deutschlands erfasst und kategorisiert – das alles, um Deutschlands Erlebnis-Autobahn zu küren. Ranglisten sollen zeigen, wo die Chancen auf einen lohnenswerten Zwischenstopp am größten sind. Wir haben einen Blick darauf geworfen, wie die durch Rheinland-Pfalz führenden Autobahnen abschneiden.

Spärliche Hinweise auf A3 und A61

Die Autobahnen, die das Bundesland durchqueren, schneiden – nun ja – nicht ganz so gut ab. Die A3 beispielsweise schafft es bei einer Gesamtlänge von 769 Kilometern und 115 Hinweistafeln auf Platz elf. Bei der Fahrt von der niederländischen zur österreichischen Grenze, an Neuwied vorbei und über die Höhen des Westerwaldes, taucht durchschnittlich alle 6,69 Kilometer eine braune Tafel am Straßenrand auf.

Noch schlechter schneidet die A61 ab: Sie landet auf dem drittletzten Platz. Der Grund: Eine Gesamtlänge von angegebenen 320 Kilometern und 42 Hinweistafeln bedeuten, dass hier durchschnittlich 7,62 Kilometer Abstand zwischen den Schildern liegen.

Die A1, die immerhin teilweise durch Rheinland-Pfalz verläuft, belegt im Ranking der Erlebnis-Autobahnen Deutschlands übrigens den letzten Platz: Auf einer Gesamtlänge von 748 Kilometern gibt es 79 Hinweistafeln. Das heißt, dass hier im Schnitt nur alle 9,47 Kilometer eine Unterrichtungstafel am Straßenrand auftaucht.

Zum Vergleich – das Portal kommt zu dem Schluss, dass die A4 die Spitzenreiterin ist. Hier gibt es „Kultur im Vier-Kilometer-Takt“. Auf der 583 Kilometer langen Strecke von Aachen bis Görlitz findet sich im Schnitt alle 3,97 Kilometer ein braunes Schild. Damit ist die A4 die Autobahn mit der höchsten Dichte an Sehenswürdigkeiten und bietet laut Holidaycheck die größte Chance auf einen lohnenden Zwischenstopp.

Kulturbanausen sind auf der A61 richtig

Museen, historische Orte, Burgen und Schlösser, Natur und Parks: Die braunen Schilder verweisen auf kulturelle Angebote unterschiedlicher Art, deswegen gibt es zusätzlich Ranglisten dieser vier Kategorien. Das Ergebnis: Kulturinteressierte Fahrer sind auf der A61 nicht ganz richtig. Die Autobahn landet auf dem letzten Platz im Ranking in der Kategorie „Museen“. Der Grund: Nur zwei Schilder verweisen auf Museen in unmittelbarer Nähe zur Autobahn.

In der Kategorie „Burgen und Schlösser“ belegt die A61 mit sechs entsprechenden Hinweistafeln den drittletzten Platz, in der Kategorie „Natur und Parks“ den zwölften von 15 Plätzen. Liebhaber historischer Orte finden auf der A61 immerhin 21 entsprechende Schilder. Dafür gibt es Platz sieben. Die A3 bewegt sich in allen vier Kategorien übrigens durchweg im Mittelfeld der Ranglisten.