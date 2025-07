Mehr als 3300 Jugendliche waren am Ende des Schuljahres 2023/2024 in Rheinland-Pfalz ohne Abschluss – ein neuer negativer Spitzenwert. Warum das Mainzer Bildungsministerium beim Blick auf die Daten dennoch von einer „positiven Tendenz“ spricht.

In Deutschland fehlen schon heute Hunderttausende Arbeits- und Fachkräfte. Experten warnen davor, dass die Fachkräfte-Probleme – Stichwort alternde Gesellschaft und die bevorstehende Ruhestandswelle der Babyboomer – noch wachsen könnten. Doch in Rheinland-Pfalz verlassen weiter immer mehr Kinder und Jugendliche die Schule ohne einen Abschluss. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die unserer Zeitung exklusiv vorliegen.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums verließen zum Ende des Schuljahres 2024 – aktuellere Daten liegen noch nicht vor – von den gut 39.000 Schulabgängern 3375 Schüler die Schule ohne eine Berufsreife (Hauptschulabschluss). Das sind 8,8 Prozent aller Absolventen – ein neuer Höchststand. Bereits seit fünf Jahren steigt die Zahl kontinuierlich, wie Statistiken des Ministeriums von Bildungsminister Sven Teuber (SPD) zeigen. Zum Schuljahresende 2023 lag die Zahl der Abgänger ohne Berufsreife bei 3318 (8,7 Prozent), im Jahr davor bei 2881 (7,8 Prozent). Zum Ende des Schuljahres 2015 betrug der Anteil der jungen Menschen ohne Abschluss unter allen Schulabgängern lediglich 6,3 Prozent.

Aus Sicht des Bildungsministeriums ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen ohne Berufsabschluss aber weniger dramatisch, weil es sich nicht nur um klassische Schulabbrecher handele. Mehr als die Hälfte der mehr als 3300 Schüler ohne Berufsreife im Schuljahr 2023/2024 waren laut Ministerium Förderschüler. Sie könnten keinen Berufsreifeabschluss anstreben, weil sie ihren eigenen spezifischen Abschluss machten, erklärt ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Das Ministerium rechnet außerdem Schüler dazu, die erst vor drei oder weniger Jahren zugezogen seien. Das waren zuletzt in Rheinland-Pfalz 483 Schüler. Von ihnen könne „realistischerweise“ nicht erwartet werden, dass sie schon einen Schulabschluss in Deutschland anstreben, gibt der Sprecher an.

Bildungsministerium spricht von „positiver Tendenz“

Das Bildungsministerium kommt somit nach eigenen Rechnungen auf rund 1100 Jugendliche statt mehr als 3300 ohne Abschluss. Das macht nach dieser Zählung 2,7 Prozent statt 8,8 Prozent unter allen Schulabgängern. Dieser Wert ist nach Angaben des Bildungsministeriums von 2,9 Prozent in den zurückliegenden Jahren auf nun 2,7 Prozent gesunken – weswegen der Sprecher von einer „positiven Tendenz“ spricht. Er erklärt: Für das Ministerium seien die „,bereinigten Werte’ aussagekräftiger und für uns relevanter als die Gesamtzahl der Schüler ohne Abschluss“. Klar ist aber: Auch nach dem Herausrechnen von Förderschülern und kürzlich Zugezogenen stieg der Anteil der Jugendlichen ohne Abschluss seit dem Schuljahr 2019/2020 stetig. Im Schuljahr 2023/2024 ging er erstmals leicht zurück.

Für das Bildungsministerium sei klar, dass man „trotz dieser positiven Anzeichen“ die Bemühungen fortsetze, „möglichst alle Schülerinnen und Schülern zum für sie bestmöglichen Schulabschluss zu führen“, erklärt der Sprecher. Eine „Zielzahl“ gebe es dabei nicht. Was sind aber die Gründe dafür, dass mehr als 3000 junge Menschen die Schule ohne die Berufsreife verlassen?

Eine "Zielzahl" bei Schulabgängern ohne Berufsreife gebe es nicht, teilt ein Sprecher des Ministeriums von Bildungsminister Sven Teuber (SPD) auf Anfrage mit.

Vor einem Jahr hatte das Bildungsministerium erklärt, dass ein deutlicher „Zusammenhang zwischen Schulen mit einer höheren Quote an Abgängern ohne Berufsreife und der Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“ bestehe. Diese Verbindung sei nach wie vor nicht zu bestreiten, teilt der Ministeriumssprecher mit. Und ergänzt: „Gleichwohl wäre es grob verkürzt, hier einen eindimensionalen oder gar ausschließlichen Zusammenhang festzustellen.“ Es sei zu bedenken, dass Phänomene wie Schulabsentismus, also Schule schwänzen, schwierige Lernbedingungen und Schulabbruch vor allem mit sozialen Rahmenbedingungen und Armutsgefährdung zu tun hätten, so der Sprecher.

Fest steht: Wer die Schule zunächst ohne Abschluss verlässt, bleibt nicht zwangsläufig ein Leben lang ohne. Die Jugendlichen sind noch schulpflichtig. So besuchen sie zum Beispiel das sogenannte Berufsvorbereitungsjahr an berufsbildenden Schulen. Dort können sie den Abschluss der Berufsreife nachholen. Die Abschlussquote habe sich hier um rund 20 Prozentpunkte auf knapp 60 Prozent verbessert, teilt der Sprecher mit. Theoretisch ist es auch möglich, ohne Abschluss eine Berufsausbildung zu starten.

In Rheinland-Pfalz wird außerdem seit dem Schuljahr 2009/2010 das besondere zehnte Schuljahr „Keine/r ohne Abschluss“ angeboten. Mehr als 85 Prozent der Schüler erreichten hier ihren Abschluss. Und: Rheinland-Pfalz liefere nun Daten von Jugendlichen ohne Abschluss an die Bundesagentur für Arbeit. Dadurch werde sichergestellt, dass die Personen wegen weiterer Fördermaßnahmen kontaktiert werden könnten, so der Sprecher. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hatte vergangenes Jahr bemängelt, dass die Bundesländer der Arbeitsagentur keine Daten über Jugendliche ohne Schulabschluss bereitstellten.