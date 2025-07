Als erste Hochschule in Rheinland-Pfalz wollte die Uni Trier einen Studenten auf einen Chefposten bringen. Doch die Wahl scheiterte im ersten Anlauf. Es gibt deutliche Kritik an der Präsidentin.

Es sollte ein Aushängeschild für die Uni Trier werden. Ein Signal, dass Studentinnen und Studenten mehr mitentscheiden dürfen. Und es gilt auch als Lieblingsprojekt von Uni-Präsidentin Eva Martha Eckkrammer. Vor knapp zwei Jahren kündigte sie an, die Stelle eines studentischen Vizepräsidenten schaffen zu wollen. Gemeinsam mit dem Präsidium sollte die Person ab dem Wintersemester über die Geschicke der Uni bestimmen.

Doch der Plan ließ sich auf den letzten Metern nicht umsetzen. Die Wahl eines Kandidaten scheiterte. Kritiker machen die Initiatorin selbst, Uni-Präsidentin Eckkrammer, dafür verantwortlich. Von Intransparenz, schlechter Kommunikation und einem undemokratischen Verfahren ist die Rede.

Uni und Hochschule Koblenz winken ab

Anfang des Jahres hatte die Uni die rechtlichen Weichen für die studentische Vizepräsidentschaft gestellt. Ein Novum in Rheinland-Pfalz. Auch bundesweit gibt es erst an sieben weiteren Hochschulen oder Universitäten diese Position. Uni und Hochschule Koblenz hatten im Vorfeld nach entsprechenden Anfragen unserer Zeitung abgewunken – Studierenden werde auf andere Weise ausreichend Mitgestaltungsspielraum geboten.

Vor wenigen Monaten gab es für Trier grünes Licht aus dem Mainzer Wissenschaftsministerium. Mitte Mai schrieb die Präsidentin die Stelle aus. Bewerben konnten sich alle Studierenden, die mindestens für die Amtszeit von einem Jahr an der Uni eingeschrieben sind. Mehr als ein Dutzend sollen bei der Präsidentin Interesse bekundet haben, Vize-Chef zu werden.

Wie aber die Vorauswahl stattfinden sollte, darüber gehen die Meinungen an der Uni deutlich auseinander. Hinter den Kulissen entzündete sich ein Streit. Zum offiziellen Verfahren heißt es in der Wahlordnung der Uni nur, dass der studentische Vizepräsident auf Vorschlag der Präsidentin „im Benehmen mit dem Studierendenparlament“ vom Senat gewählt wird.

Das Studierendenparlament fühlte sich aber nicht ausreichend ins Benehmen gesetzt. In einem Brief an die Uni-Präsidentin, der unserer Redaktion vorliegt, beklagten die Studierenden einen „intransparenten“ Auswahlprozess. Die Präsidentin habe eigenmächtig einen Kandidaten ausgewählt, ohne das Votum des Parlaments ausreichend zu berücksichtigen.

Kandidat fällt in allen drei Wahlgängen durch

Trotz Protest kam es zur Wahl im Senat. Der von der Präsidentin vorgeschlagene Kandidat fiel jedoch in allen drei Wahlgängen durch, weil jeweils die Mehrheit nicht zustimmte. Offenbar sahen nicht nur die Studierendenvertreter das Verfahren kritisch. Im Senat war man wohl davon ausgegangen, dass sich mehrere Kandidaten einer demokratischen Wahl stellen würden – und nicht lediglich einer vorab ausgewählten Person zugestimmt werden soll.

Dass die Mehrheit des Senats die Wahl verweigerte, soll nicht an der Qualifikation des einzigen Kandidaten gelegen haben, wie mehrere Sitzungsteilnehmer übereinstimmend erklärten. Vielmehr sei die Ablehnung als Kritik am Verfahren zu lesen. Und auch an der Präsidentin – bei einem ihrer liebsten Projekte.

„Die Präsidentin wollte ihre Person durchboxen.“

Einschätzung eines Sitzungsteilnehmers

„Die Präsidentin wollte ihre Person durchboxen“, kritisierte ein Sitzungsteilnehmer gegenüber unserer Zeitung. „Wir sehen es kritisch, dass die Präsidentin nur einen von 13 Kandidaten dem Senat vorschlägt“, erklärte auch der Allgemeine Studierendenausschuss. Mehrere Bewerber hätten sich darüber auch im Anschluss beschwert.

Nach anfänglicher Geheimniskrämerei um die gescheiterte Wahl teilte eine Pressesprecherin der Uni auf Anfrage nur mit, dass solch fehlende Mehrheiten bei Senatsabstimmungen „zum Wesen“ der Universität gehörten und nicht unüblich seien. Fehler im Verfahren habe es nicht gegeben. Es sei auch nicht unüblich, dass nur eine Person zur Wahl vorgeschlagen werde, so die Uni. Einige hätten offensichtlich „eine unterschiedliche Erwartung“ zur Ausgestaltung des Verfahrens gehabt.

Am neuen Posten eines studentischen Vizechefs an der Uni will die Präsidentin aber festhalten, wie sie gegenüber unserer Zeitung erklärte. In den kommenden Monaten solle eine neue Wahl durchgeführt werden, sagte Eckkrammer.