Einen weißen Fleck bildet Rheinland-Pfalz samt dem Saarland im Verständnis von Ekkehard Griep. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN), die sich dafür einsetzt, die Ideen, Ziele und Grundsätze der Charta der United Nations (UN) hierzulande bekannt zu machen und dafür einzutreten. Kurz gesagt: Die Gesellschaft will den Dialog über globale Herausforderungen wie Frieden, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung fördern. Mit Veranstaltungen, Publikationen und Bildungsarbeit will die Gesellschaft Menschen miteinander verbinden, die sich für eine gerechtere Welt starkmachen. Dafür spannt die DGVN von Berlin aus deutschlandweit ein Netz auf, etliche Landesverbände arbeiten in der Fläche. Nur: Die DGVN-Karte hat noch ein paar Lücken. Neben Niedersachsen fehlt ein Landesverband nur noch für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Das soll sich jedoch bald ändern.

Hierfür treten, ermuntert durch Griep, die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Ursula Mogg aus Koblenz sowie Sibylle Treude, Prodekanin des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Koblenz, an. Die Gründung des Verbandes, da sind sich beide Frauen sicher, wird ein Meilenstein für Rheinland-Pfalz, das Saarland und die DGVN sein. Einzig: Es ist noch viel zu tun, um diesen Stein zu setzen.

Im Duo stark

Die offizielle Gründung des Landesverbandes RLP/Saarland ist für den 26. September vorgesehen. Langweilig wird Mogg und Treude bis dahin sicherlich nicht, wie im Gespräch mit unserer Zeitung klar wird. Von null auf Landesverband, das ist nicht gerade ein kleines Projekt.

Es gemeinsam angehen zu wollen, entschieden Mogg und Treude vor etwa einem Jahr. Wesentlich länger sind die beiden auch noch nicht miteinander bekannt. Gleichwohl gehören beide der DGVN an. Mogg ist gar im Präsidium des Bundesvorstands tätig. „Die Idee, dass auch Rheinland-Pfalz und das Saarland einen Landesverband bekommen sollen, wurde aus diesem Gremium schon vor einer Weile an mich herangetragen“, erzählt die frühere SPD-Politikerin, die seit ein paar Jahren im Ruhestand ist und die in ihrer aktiven Zeit im Bundestag unter anderem im Verteidigungsausschuss saß. Jedoch habe die Pandemie sämtliche Überlegungen zu einer Verbandsgründung erst einmal ausgebremst. Und überhaupt fehlte jemand, mit dem sich das Gründungsvorhaben und der Aufbau des Verbands gemeinsam anpacken ließe – zumindest, bis sich der Kontakt zu Sibylle Treude fand.

„Ich finde es wichtig, Gesellschaft und Forschung in Kontext miteinander zu bringen, zu vermitteln, dass etwa wirtschaftliche Themen stets auch mit politischen Entscheidungen verknüpft sind.“

Sibylle Treude

Die Professorin an der Hochschule Koblenz hatte wiederum im vergangenen Jahr an einem Studienseminar der DGVN in den USA teilgenommen, in dessen Rahmen auch ein Besuch im UN-Hauptsitz in New York eingeplant war. Der Einblick in die Arbeit der Vereinten Nationen hinterließ viel Eindruck auf die Wissenschaftlerin, die derzeit an einem Buchprojekt über Nachhaltigkeit arbeitet. Im Zuge des Studienseminars, erzählt sie, wurde die Idee, einen Landesverband zu gründen, auch an sie herangetragen – und verfing. Als dann noch Ursula Mogg Kontakt aufnahm, war der Aufbau beschlossene Sache: „Da ist eine sehr schöne Dynamik zwischen uns entstanden“, sind sich die beiden Initiatorinnen einig.

Während Mogg der DGVN allein schon durch die Arbeit auf Bundesebene eng verbunden ist, erklärt Treude ihre Motivation so: „Ich wollte mich auch gern auch noch zusätzlich außerhalb meines Berufs ehrenamtlich engagieren.“ Mit den Werten der UN und damit auch der DGVN identifiziert sie sich, politische Bildung ist ihr eine Herzensangelegenheit. „Ich finde es wichtig, Gesellschaft und Wissenschaft in Kontext miteinander zu bringen, zu vermitteln, dass etwa wirtschaftliche Themen stets auch mit politischen Entscheidungen verknüpft sind.“

i Das Hauptquartier der Vereinten Nationen befindet sich in New York. Michael Kappeler. picture alliance/dpa

In diesen w echselseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen wirtschaftlichen und politischen Systemen sieht Treude beispielsweise viele Möglichkeiten für den neuen Landesverband, um globale, über die UN besetzte Themen auch auf Landesebene beziehungsweise in der Region anzuknüpfen. Genauso wie etwa auch Themen rund um nachhaltige Entwicklung, angelehnt an die Agenda 2030 der UN, sind sich die Mogg und Treude einig.

Ekkehard Griep, Ideengeber für den neuen Landesverband, sieht das ähnlich: „Wir sind doch alle von globalen Herausforderungen betroffen, über die auch bei den UN verhandelt und darüber entschieden wird“, erklärt er. Angefangen von Auswirkungen des globalen Klimawandels über Bemühungen, einer neuen Pandemie vorzubeugen, bis hin zur Friedenssicherung und mehr. Dank des neuen Landesverbands könne eine größere Aufmerksamkeit für diese Themen erzeugt werden, indem man direkter mit den Menschen vor in Kontakt komme: „Mein Eindruck ist: Viele Menschen haben echten Informationsbedarf, wenn es um die Vereinten Nationen geht.“ Ein neuer Landesverband könne durch die Präsenz vor Ort auch in ganz neue, bisher unerreichte Zielgruppen hineinwirken. Wie sich der Verband als Dialogforum letztlich inhaltlich genau aufstellen möchte, „darüber wird natürlich demnächst der Vorstand entscheiden“, erklärt Treude.

Mitglieder gesucht

Die Personalfrage ist eine große, wichtige in der derzeitigen Gründungsphase des Landesverbandes: Während formale Dinge wie etwa eine Satzung zu erstellen bereits erledigt sind – dank der Hilfe eines Juristen „haben wir dafür einen Samstagvormittag benötigt“, sagt Mogg –, werben die frühere Politikerin und die Wirtschaftsprofessorin derzeit um jene Menschen, die den Verband mit Leben füllen sollen.

Mehr als 60 Gründungsmitglieder konnten sie bereits gewinnen, ebenso laufen derzeit Gespräche mit Frauen und Männern, die Verantwortung im Vorstand übernehmen möchte. G erade erst, berichtet Mogg, hatten sie einen sehr vielversprechenden Austausch mit einem Studierenden, der Interesse an der Vorstandsarbeit hat: „Es ist unser klares Ziel, auch junge Menschen für die Arbeit der DGVN und die Themen der UN zu gewinnen: Es geht ja auch um die Zukunft“, erklärt Mogg.

„Ich habe den Kalten Krieg überlebt, es war eine andere Weltordnung damals. Die Welt in ihrer Multipolarität ist heute eine andere, komplexere.“

Ursula Mogg

Was die Mitglieder angeht, bauen die beiden Initiatorinnen des Landesverbandes natürlich darauf, die Zahl noch zu steigern, um die zivilgesellschaftliche Stimme für die Ziele der UN noch stärker machen – und möglichst soll es nicht ausschließlich bei natürlichen Personen bleiben. Unternehmen können sich dem Verband anschließen. „Kommunen und Städte können auch Mitglied werden“, sagt Treude und spricht davon, dass die DGVN ein interessanter Baustein für ein Netzwerk sein könne.

Der GDVN-Bundesvorsitzende Griep hofft, der neue Landesverband „kann ein Ansprechpartner sein für Vereine, Verbände, Schulen, Universitäten, Kirchen oder Kommunen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Einfach mal anrufen oder schreiben, wenn man ein Thema mit UN-Bezug auf die Tagesordnung oder den Stundenplan setzen will. Wir unterstützen gern mit Expertise, Ideen, Anregungen.“

Den Aufbau gestalten

Bleibt ein Hinarbeiten auf den 26. September, den Tag der offiziellen Gründung. Für Ursula Mogg und Sibylle Treude wird es ein Feiertag sein, Abschluss und Aufbruch gleichermaßen: Die Kärrnerarbeit ist dann geschafft, es gilt, den Aufbau zu gestalten. Sibylle Treude möchte dies im Vorstand tun, sie will sich zur Wahl aufstellen lassen.

Ursula Mogg möchte kein offizielles Amt mehr übernehmen, sondern im Hintergrund für den Verband mitwirken – mit ihrem Netzwerk, ihren Kontakten, ihrer Kenntnis und ihrem tiefen Interesse an Themen wie etwa der Friedenssicherung: „Ich habe in vielen Jahren Erfahrung im außen- und sicherheitspolitischen Bereich sammeln können“, sagt sie. Und das werde auch so bleiben angesichts unruhiger geopolitischer Zeiten: „Ich habe den Kalten Krieg erlebt, es war eine andere Weltordnung damals. Die Welt in ihrer Multipolarität ist heute eine andere, komplexere.“ Die Werte der UN sieht sie als Leitfeuer.

Gründungsfeier und Kontakt

Die Gründung des DGVN-Landesverbands Rheinland-Pfalz/Saarland findet am Freitag, 26. September, ab 16 Uhr in der Hochschule Koblenz statt. Weitere Informationen über die Arbeit der DGVN und auch Kontaktmöglichkeiten zum neuen Landesverband finden sich online unter dgvn.de