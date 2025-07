Bald jährt sich die Katastrophe von Kröv: Im August vergangenen Jahres stürzte ein Hotel in dem Moselort ein, zwei Menschen starben. Die Ermittlungen zu dem Unglück laufen. Ein Statiker erklärt, was beim Bau des Hotels vermutlich schiefgelaufen ist.

Fast ein Jahr ist es her, dass es im Moselort Kröv zu einer Katastrophe kam: Am Abend des 6. August stürzte die mittlere Etage eines Hotels ein. Zwei Menschen starben, darunter auch der 59-jährige Hotelbesitzer. Sieben Personen waren stundenlang unter den Trümmern begraben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Statiker, der kurz vor dem Unglück Risse in der Giebelwand des in den 1980er-Jahren aufgestockten Hotelbaus untersuchte und danach Bauarbeiten an dem Gebäude hat durchführen lassen. Durch die unsachgemäßen Arbeiten, die Stunden vor dem Einsturz durchgeführt wurden, habe sich der Zustand des Gebäudes noch weiter verschlechtert, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen.

Beschuldigter hat noch keine Aussage gemacht

Laut dem Leitenden Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen gibt es momentan keine neuen Erkenntnisse. Der Beschuldigte habe sich noch immer nicht zu den Vorwürfen eingelassen. Ob Anklage gegen den Mann erhoben wird und ob es zu einem Prozess kommen wird ist, unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Statiker unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Ein von Fritzen in Auftrag gegebenes Gutachten kam zu dem Schluss, dass der Einsturz hätte verhindert werden können. Der Statiker habe den schlechten Zustand des Hotels und somit die davon ausgehende Gefahr nicht erkannt.

Laut Gutachten war das Hotel wegen Materialversagens in der alten Bausubstanz eingestürzt. Der damalige – mittlerweile verstorbene – Architekt soll Vorgaben der Baugenehmigungsbehörde nicht umgesetzt haben.

„Hier gab es scheinbar erhebliche Defizite in der Kommunikation aller Beteiligter und diese haben schlussendlich zu der Katastrophe geführt“, sagt Oliver G. Kleiner. Er ist Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure. Es sei nicht nachvollziehbar, dass damals „wichtige und wie sich jetzt herausstellt: lebenswichtige Hinweise des Prüfingenieurs nicht beachtet wurden“.

Beim Umbau des Hotels vor über 40 Jahren seien Vorgaben schlicht und einfach nicht umgesetzt worden. Kleiner sieht keine Notwendigkeit, Konsequenzen aus dem Unglück zu fordern, etwa Bauvorschriften zu verschärfen. „Die vorhandenen Gesetze und Regeln sind vollkommen ausreichend. Sie müssen nur angewandt und umgesetzt werden“, so der Ingenieur und Statiker.