Wie gefährlich oder harmlos ist Cannabiskonsum? Spätestens seit der Teillegalisierung im April 2024 wird diese Frage gesellschaftlich neu verhandelt – mit teilweise kontroversen Standpunkten. Aktuelle Zahlen zeigen nun: Die Zahl derjenigen, die wegen psychischer und Verhaltungsstörungen aufgrund von Cannabis ärztlich behandelt wurden, ist bundesweit auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Wie geht Rheinland-Pfalz mit dieser Entwicklung um? Wir haben beim Sozialministerium und beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) nachgefragt.

Laut einer Auswertung der KKH Kaufmännische Krankenkasse kamen im Jahr 2024 bundesweit hochgerechnet rund 250.500 Menschen mit entsprechender Diagnose in Behandlung – ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, dem letzten Jahr vor der Teillegalisierung, um 14,5 Prozent. Die Kasse spricht in ihrer Pressemitteilung von 30 Fällen pro 10.000 Einwohner im Jahr 2024; im Jahr 2023 waren es 26,2 Fälle je 10.000. Es geht um akute Rauschzustände, Abhängigkeiten sowie Psychosen.

Stetige Weiterentwicklung und Vernetzung der suchtpräventiven Strukturen

Trotz Legalisierung bietet das LSJV auch weiterhin konkrete Maßnahmen zur Suchtprävention an. Die regionalen Arbeitskreise Suchtprävention organisieren beispielsweise Angebote in den Kommunen. Das LSJV hat eine koordinierende Rolle auf fachlicher Ebene. Insgesamt setzt sich die Suchtprävention in Rheinland-Pfalz in der Bandbreite der unterschiedlichen Themenbereiche – über die Cannabisprävention hinaus – für eine stetige Weiterentwicklung und Vernetzung der suchtpräventiven Strukturen ein.

Zahlen zur Verbreitung der Abhängigkeit von Cannabis in Rheinland-Pfalz liegen nicht vor, wie das Ministerium mitteilt. Die Daten zu den Klienten der rheinland-pfälzischen Suchtberatungsstellen ergeben für das Jahr 2023 – vor der Teillegalisierung von Cannabis – eine Inanspruchnahme wegen Cannabis von 2658 Personen (2180 Männer und 478 Frauen). Im Jahr der Teillegalisierung 2024 waren es 2301 Personen (1824 Männer und 477 Frauen). Also deutlich weniger.

Eine Cannabisabhängigkeit kann schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben, heißt es aus dem Haus von Dörte Schall (SPD): „Durch den Konsum von Cannabis können akute psychotische Symptome ausgelöst werden. So konnte in Studien festgestellt werden, dass Cannabiskonsumierende ein 1,4-fach und regelmäßig Konsumierende ein 2,1-fach erhöhtes Risiko für Psychosen haben.“ Besonders nach hohen Dosen von THC, betont eine Sprecherin, kann eine toxische Psychose ausgelöst werden, die gekennzeichnet ist durch Desorientiertheit, Halluzinationen oder paranoiden Symptomen: „Diese Symptome können jedoch nach einem bis einigen Tagen Abstinenz wieder verschwinden.“

Wie können Jugendliche und Heranwachsende besser vor Einstiegsdrogen geschützt werden? Das LSJV teilt mit: „Um junge Menschen vor einer Suchterkrankung zu schützen, gilt es, deren allgemeine Lebenskompetenzen bereits ab dem Kindesalter zu stärken und Schutzfaktoren sowie Resilienz aufzubauen.“ Resilienz ist der Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren.

Daher ist das Ziel laut dem LSJV: „Suchtprävention zielt allgemein darauf ab, von Substanzkonsum abzuhalten, den Beginn zu verzögern, Konsumstörungen mit den damit einhergehenden Risiken und Auswirkungen zu vermeiden und insgesamt eine gesunde und eine sichere Entwicklung der Kinder und Jugendliche zu ermöglichen.“ Jugendliche könnten mittels rausch- und risikopädagogischer Ansätze Konsumkompetenzen aufbauen, eine eigene Haltung entwickeln und in bewussten Entscheidungen gestärkt werden.

„Cannabiskonsum vor dem 25. Lebensjahr sollte vermieden werden, um den Jugendlichen eine gesunde Gehirnentwicklung zu ermöglichen und das Psychose-Risiko zu senken.“

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) bezieht Stellung

Zudem hat das Landesamt eine klare Empfehlung: „Cannabiskonsum vor dem 25. Lebensjahr sollte vermieden werden, um den Jugendlichen eine gesunde Gehirnentwicklung zu ermöglichen und das Psychose-Risiko zu senken.“ Eine paranoide Schizophrenie ist beispielsweise eine chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist und schlimmstenfalls dauerhaft zu einer Unterbringung in einer Psychiatrie führen kann. Darüber entscheidet dann das Landgericht.