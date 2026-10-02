Fast 900 Liter unversteuerte E-Zigaretten-Flüssigkeit hat der Zoll auf der A61 entdeckt. Die beschlagnahmte Ware hätte einen Steuerschaden von rund 285.000 Euro verursachen können.

Frankenthal (dpa/lrs) – Der Zoll hat auf der Autobahn 61 bei Frankenthal fast 900 Liter unversteuerte Flüssigkeiten für E-Zigaretten sichergestellt. Dadurch sei ein Steuerschaden von rund 285.000 Euro verhindert worden, wie der Zoll mitteilte.

Bei der Kontrolle eines aus Frankreich kommenden Kleintransporters entdeckten die Einsatzkräfte rund 29.700 Flaschen mit sogenannten Liquids ohne deutsche Steuerzeichen. Liquids, also Flüssigkeiten für E-Zigaretten, zählen zu den sogenannten Substituten für Tabakwaren und unterliegen in Deutschland der Tabaksteuer.

Wegen der großen Menge bestand nach Angaben des Zolls der Verdacht, dass die Waren für den gewerblichen Verkehr in Deutschland bestimmt waren. Die Liquids wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Bei der Kontrolle fanden die Zöllner zudem ein Pfefferspray.