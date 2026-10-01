Gastbeitrag zur Wirtschaft
IHK-Präsidentin: KI braucht Mut zur Anwendung
Werden die Produkte und Dienstleistungen, die wir heute entwickeln, auch morgen in einer KI-geprägten Welt noch wettbewerbsfähig
Werden die Produkte und Dienstleistungen, die wir heute entwickeln, auch morgen in einer KI-geprägten Welt noch wettbewerbsfähig sein? Diese Frage müssen sich Unternehmen stellen, fordert IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing in ihrem Gastbeitrag (Symbolfoto).
Li Ying. picture alliance/dpa/XinHua

Weil die öffentliche Diskussion über Chancen und Risiken von KI an Schärfe gewonnen hat, kommt es auf einen verantwortungsvollen und reflektierten Einsatz der Technologie an, schreibt IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing in ihrem Gastbeitrag.

Lesezeit 2 Minuten
Künstliche Intelligenz hat die Experimentierphase verlassen. Sie ist in den Unternehmen angekommen. Auch im nördlichen Rheinland-Pfalz wird KI bereits in vielen Betrieben eingesetzt. Kaum eine andere Technologie bietet derzeit vergleichbare Chancen für Produktivität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.
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