Weil die öffentliche Diskussion über Chancen und Risiken von KI an Schärfe gewonnen hat, kommt es auf einen verantwortungsvollen und reflektierten Einsatz der Technologie an, schreibt IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing in ihrem Gastbeitrag.
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Künstliche Intelligenz hat die Experimentierphase verlassen. Sie ist in den Unternehmen angekommen. Auch im nördlichen Rheinland-Pfalz wird KI bereits in vielen Betrieben eingesetzt. Kaum eine andere Technologie bietet derzeit vergleichbare Chancen für Produktivität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.