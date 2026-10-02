Wie das Land Ehrenamt belohnt So engagiert ist RLP: Report liefert aktuelle Zahlen Tim Kosmetschke 02.10.2026, 08:00 Uhr

i „Rund 1,4 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz engagieren sich ehrenamtlich; dieser Einsatz ist unbezahlbar und verdient höchste Anerkennung“, sagte Staatskanzlei-Chef Marcus Klein (CDU) bei der Vorstellung der App zur Ehrenamtskarte. Der Rheinland-Pfalz-Report liefert weitere Zahlen zum Engagement im Land (Symbolfoto). Patrick Seeger. Patrick Seeger/dpa

Von vielen Sorgen und pessimistischen Aussichten berichtete der jüngste Rheinland-Pfalz-Report. Doch es gibt auch mutmachende Daten in der repräsentativen Befragung im Auftrag unserer Zeitung und von RPR1.. Etwa zum Thema Ehrenamt. Die Details.

Rheinland-Pfalz ist ein Land der Ehrenamtlichen. Laut Landesregierung engagieren sich 41,8 Prozent der Menschen im Bundesland für die eine oder andere gute Sache – das sind rund 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Aktuelle Zahlen des Rheinland-Pfalz-Reports untermauern diese Werte und liefern weitere Details.







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