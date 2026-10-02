Von vielen Sorgen und pessimistischen Aussichten berichtete der jüngste Rheinland-Pfalz-Report. Doch es gibt auch mutmachende Daten in der repräsentativen Befragung im Auftrag unserer Zeitung und von RPR1.. Etwa zum Thema Ehrenamt. Die Details.
Lesezeit 2 Minuten
Rheinland-Pfalz ist ein Land der Ehrenamtlichen. Laut Landesregierung engagieren sich 41,8 Prozent der Menschen im Bundesland für die eine oder andere gute Sache – das sind rund 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Aktuelle Zahlen des Rheinland-Pfalz-Reports untermauern diese Werte und liefern weitere Details.