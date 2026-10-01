Unfälle am Fliegerhorst Büchel
Risiko beim Militärflug: So schützt man die Anwohner
In der Nähe des Fliegerhorsts der Bundeswehr in Büchel stürzte 2014 ein Tornado ab. Damals wie heute stellt sich die Frage, wie
In der Nähe des Fliegerhorsts der Bundeswehr in Büchel stürzte 2014 ein Tornado ab. Damals wie heute stellt sich die Frage, wie man die Sicherheit der Anwohner nahe des Militärgeländes gewährleistet.
Kevin Rühle/Archiv

Unfälle wie der jüngste F-16-Absturz bei Spangdahlem oder das Tornado-Unglück 2014 zeigen das Risiko für Anwohner nahe Militärgeländen wie dem Fliegerhorst Büchel. Aber wie gewährleistet die Luftwaffe den Schutz der Bevölkerung im Flugbetrieb?

Lesezeit 2 Minuten
Militärischer Flugbetrieb birgt immer ein Risiko für umliegende Gemeinden. Dass diese Gefahr real ist, zeigt kürzlich der Absturz eines F-16-Kampfjets bei Spangdahlem in der Nähe von Wohnhäusern. Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Tornado-Absturz von 2014 unweit des Fliegerhorsts Büchel (Kreis Cochem-Zell).
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten