Unfälle wie der jüngste F-16-Absturz bei Spangdahlem oder das Tornado-Unglück 2014 zeigen das Risiko für Anwohner nahe Militärgeländen wie dem Fliegerhorst Büchel. Aber wie gewährleistet die Luftwaffe den Schutz der Bevölkerung im Flugbetrieb?
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Militärischer Flugbetrieb birgt immer ein Risiko für umliegende Gemeinden. Dass diese Gefahr real ist, zeigt kürzlich der Absturz eines F-16-Kampfjets bei Spangdahlem in der Nähe von Wohnhäusern. Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Tornado-Absturz von 2014 unweit des Fliegerhorsts Büchel (Kreis Cochem-Zell).