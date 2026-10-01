Unfälle am Fliegerhorst Büchel Risiko beim Militärflug: So schützt man die Anwohner Nina Legler 01.10.2026, 16:00 Uhr

i In der Nähe des Fliegerhorsts der Bundeswehr in Büchel stürzte 2014 ein Tornado ab. Damals wie heute stellt sich die Frage, wie man die Sicherheit der Anwohner nahe des Militärgeländes gewährleistet. Kevin Rühle/Archiv

Unfälle wie der jüngste F-16-Absturz bei Spangdahlem oder das Tornado-Unglück 2014 zeigen das Risiko für Anwohner nahe Militärgeländen wie dem Fliegerhorst Büchel. Aber wie gewährleistet die Luftwaffe den Schutz der Bevölkerung im Flugbetrieb?

Militärischer Flugbetrieb birgt immer ein Risiko für umliegende Gemeinden. Dass diese Gefahr real ist, zeigt kürzlich der Absturz eines F-16-Kampfjets bei Spangdahlem in der Nähe von Wohnhäusern. Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Tornado-Absturz von 2014 unweit des Fliegerhorsts Büchel (Kreis Cochem-Zell).







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