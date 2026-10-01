Interventionszentrum Koblenz
Sexualisiertes Fehlverhalten: Bundeswehr schafft Stelle
Generalinspekteur Carsten Breuer hielt die Festrede anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Zentrums Innere Führung in Koblenz.
Generalinspekteur Carsten Breuer hielt die Festrede anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Zentrums Innere Führung in Koblenz. Dabei kündigte er die Schaffung eines Interventionszentrums in Koblenz an
Winfried Scholz

Die Fälle von sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr werden mehr. Bei einer Rede zum 70-jährigen Bestehen des Zentrums Innere Führung sagte Generalinspekteur Breuer nun, wie die Truppe darauf reagiert: mit einer neuen Anlaufstelle in Koblenz.

Lesezeit 1 Minute
In Koblenz wird die Bundeswehr zum 1. November ein Interventionszentrum einrichten, bei dem sich Betroffene von sexualisiertem Fehlverhalten in der Truppe rund um die Uhr melden können, wenn etwas passiert ist. Dort soll dann auch psychologische Unterstützung gewährleistet werden, erklärte der Generalinspekteur Carsten Breuer anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Zentrums Innere Führung in Koblenz.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten