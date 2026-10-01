Interventionszentrum Koblenz Sexualisiertes Fehlverhalten: Bundeswehr schafft Stelle Winfried Scholz 01.10.2026, 14:00 Uhr

i Generalinspekteur Carsten Breuer hielt die Festrede anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Zentrums Innere Führung in Koblenz. Dabei kündigte er die Schaffung eines Interventionszentrums in Koblenz an Winfried Scholz

Die Fälle von sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr werden mehr. Bei einer Rede zum 70-jährigen Bestehen des Zentrums Innere Führung sagte Generalinspekteur Breuer nun, wie die Truppe darauf reagiert: mit einer neuen Anlaufstelle in Koblenz.

In Koblenz wird die Bundeswehr zum 1. November ein Interventionszentrum einrichten, bei dem sich Betroffene von sexualisiertem Fehlverhalten in der Truppe rund um die Uhr melden können, wenn etwas passiert ist. Dort soll dann auch psychologische Unterstützung gewährleistet werden, erklärte der Generalinspekteur Carsten Breuer anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Zentrums Innere Führung in Koblenz.







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