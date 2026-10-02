Buchmesse Koblenz Den Menschen hinter dem Buch kennenlernen Claus Ambrosius 02.10.2026, 07:00 Uhr

i Am 25. Oktober wirde die Rhein-Mosel-Halle wie hier im vergangenen Jahr wieder zum Treffpunkt regionaler Autorinnen und Autoren sowie ihres Publikums bei der dritten Koblenzer Buchmesse. Claus Ambrosius

Bücher entdecken, Autoren treffen: Die dritte Koblenzer Buchmesse bringt am 25. Oktober rund 70 Aussteller in die Rhein-Mosel-Halle. Dazu gibt es Lesungen im Halbstundentakt und die Verleihung des Koblenzer Buchpreises.

Ein Buch durchblättern und gleich den Menschen dahinter kennenlernen: Auf diese Begegnungen setzt die Koblenzer Buchmesse. Zur dritten Ausgabe am Sonntag, 25. Oktober, werden rund 70 Aussteller in der Rhein-Mosel-Halle erwartet. Von 10 bis 18 Uhr stellen Autoren, Verlage und Selbstverleger ihre Bücher vor, signieren und kommen mit Leserinnen und Lesern ins Gespräch.







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