Schwarzarbeit aufgedeckt: Nach Kontrollen auf Baustellen in Rheinland-Pfalz laufen jetzt Dutzende Verfahren. Was die Beamten dabei besonders alarmiert hat.

Koblenz/Mainz/Trier (dpa/lrs) – Der Zoll hat bei einer bundesweiten Schwerpunktprüfung der Baubranche auch in Rheinland-Pfalz etliche Fälle von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung festgestellt. Wie das Hautzollamt Koblenz mitteilte, sind infolge der Kontrollen auf Baustellen 32 Strafverfahren und 89 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Ziel der Überprüfungen am Dienstag war demnach die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung, der Scheinselbstständigkeit und des sogenannten Leistungsbetrugs. «Wir haben bei diesen Verfahren überwiegend den Verdacht, dass gegen aufenthaltsrechtliche Vorschriften verstoßen wurden. Dies ist gegenüber der Prüfung aus dem Sommer 2025 ein erheblicher Anstieg», so Thomas Molitor, Pressesprecher des Hauptzollamtes Koblenz.

Bei den Prüfungen an den Standorten Koblenz, Mainz und Trier waren rund 90 Zollbeamte beteiligt. Insgesamt mehr als 270 Personen seien überprüft und nach ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt worden, teilte der Zoll mit. In vielen Fällen seien weitere Prüfungen und umfangreiche Nachermittlungen erforderlich.