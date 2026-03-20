Zeit ist Geld – heute mehr denn je

Arbeiten wir zu wenig? Oder zu viel? Oder, so lange wir es tun, am Ende falsch? Die von der Politik eröffnete Debatte um Zeit im Wirtschaftsleben reicht tief. Deshalb füllt sie auch die neueste Podcast-Folge unseres „Business Talk“ voll und ganz.

Zeit ist Geld. Ein oft strapazierter Satz, bei dem viele sofort gedanklich abschalten, weil sie ihn schon ziemlich oft gehört haben. Dabei ist er – die Debatten um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes zeigen es überdeutlich – aktueller denn je.

Um zu diesem Schluss zu kommen, muss man sich nur einmal kurz anschauen, in welchen Zusammenhängen das kurze Wörtchen „Zeit“ gebraucht und in welche längeren Begriffe es eingebaut wird: Lebensarbeitszeit, Wochenarbeitszeit, (Lifestyle-)Teilzeit und so weiter.

Viel mehr als die Frage nach Effizienz und Leistungsbereitschaft

Grund genug für Ralf Kölbach und Lars Hennemann, sich in ihrer neuesten Podcast-Folge des „RZ Business Talk“ Zeit für genau dieses Thema zu nehmen. Gemeinsam ergründen der Vorstandssprecher der Westerwaldbank und der Chefredakteur unserer Zeitung, wie es um die Zeitbudgets der Unternehmen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestellt sein sollte.

Für den Volkswirt Kölbach steht fest, dass mit Zeit vor allem klug umgegangen werden sollte: „Natürlich müssen Effizienz und Leistungsbereitschaft bei einer Betrachtung im Vordergrund stehen. Aber Zeit im Sinne von eingesetzter Lebenszeit beinhaltet viel mehr. Wie sinnstiftend ist meine Zeit, was macht sie mit mir? Was tue ich gerne? Das sind Fragen, die vor allem für Jüngere immer wichtiger werden.“

Motivation entsteht durch nachhaltigen Erfolg. Dann ist Zeit Geld.

Von daher, so Kölbach, sei die politische Debatte um Zeit zwar vor allem mit Blick auf die Zukunft der Sozialsysteme grundsätzlich notwendig, dürfe aber nicht zu eng geführt werden. „Zeit ist vor allem dann tatsächlich Geld, wenn sie zu Erfolg führt, am besten zu nachhaltigem Erfolg.“ Daraus erwachse dann die Motivation, die man brauche, damit einem Dinge gelingen oder damit bestimmte Dinge leichter von der Hand gingen.

„Wenn es dann noch gelingt, und dass muss uns unbedingt gelingen, echte Zeitfresser wie Bürokratie hinter uns zu lassen, dann geht die Debatte am Ende in die richtige Richtung. Aber nur dann.“

i Dr. Ralf Kölbach, Vorstandssprecher der Westerwald Bank, bei der Aufnahme des Podcasts mit Lars Hennemann in der Redaktion der Rhein-Zeitung in Koblenz. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der „Business Talk“ – die Folgen und Themen im Überblick

Der „Business Talk“ ist ein Podcast-Projekt von Rhein-Zeitung und Westerwaldbank. In ihm diskutieren Dr. Ralf Kölbach (Vorstandssprecher der Bank) und Chefredakteur Lars Hennemann, wie die globale Welt die Wirtschaft der Region beeinflusst. Eine neue Folge gibt es immer am dritten Freitag jedes Monats.

Die letzten Folgen im Überblick:

- Folge 5: In ihrem Zentrum steht die Zukunft unserer Industrie – Exportstark, Wandel oder Degrowth? (online)

- Folge 6: Hier wird Bilanz gezogen und Ausschau gehalten: Wie war 2025, was erhoffen und erwarten wir von 2026? (online)

- Folge 7: In dieser Folge geht es um das Thema Geo-Ökonomie (online)

- Folge 8: In dieser Folge geht es um das Thema Bildung (online)