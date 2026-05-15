Bilder aus neun Jahrzehnten Die Loreley-Freilichtbühne im Wandel der Zeit Stefan Schalles 15.05.2026, 10:25 Uhr

i Noch ohne überdachte Bühnenkonstruktion zeigt sich die Freilichtbühne auf dieser Luftaufnahme vom 16. Oktober 1968. Gustav Rittstieg. Landeshauptarchiv Koblenz

Sie wurde von den Nazis erbaut und von Theaterensembles bespielt, war Ort des politischen Protests und Schauplatz legendärer Konzerte. Die Loreley-Freilichtbühne blickt zurück auf mehr als 90 Jahre bewegte Geschichte. Wir erzählen sie in Bildern.

Wer heute an die Loreley-Freilichtbühne denkt, hat vermutlich Bilder atmosphärischer Konzerte im Kopf: Chris Rea, Paul Simon, U2 und viele weitere Stars der internationalen Musikszene gaben sich hier in den vergangenen fünf Jahrzehnten die Ehre. Dabei wurde die steinerne Spielstätte auf dem Schieferfelsen ursprünglich als Thingstätte errichtet – ab 1934 von den Nationalsozialisten, unter deren Terrorherrschaft die Freilichtbühne fünf Jahre ...







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