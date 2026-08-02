Mehrere Taten im Zusammenhang mit Autos haben in der Pfalz die Polizei auf den Plan gerufen. Nun geht es um die Frage, ob sie zusammenhängen.

Pirmasens (dpa/lrs) – Nach platt gestochenen Reifen an zahlreichen Autos und einem Fahrzeugbrand ermitteln die Behörden in Pirmasens zu den Hintergründen. Wie die Polizei mitteilte, waren in einer Straße der pfälzischen Stadt an insgesamt zehn Wagen am Samstagabend die Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden: in neun Fällen jeweils der linke Hinterreifen, in einem Fall der rechte Vorderreifen.

Zwei der Autos können dennoch weiter genutzt werden – bei den anderen musste der Reifen gewechselt oder ein Abschleppdienst verständigt werden. Rund zehn Minuten nach dem Polizeieinsatz sei 200 Meter entfernt ein Fahrzeugbrand gemeldet worden, hieß es. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang.