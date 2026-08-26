Gut versorgt in RLP „Es war einmal“: Märchen als Medizin für Demenzkranke Martha Tittel 26.08.2026, 08:00 Uhr

i Für Julia von Maydell ist die persönliche Ansprache jeder und jedes einzelnen im Saal ein wichtiger Bestandteil ihrer Märchenstunde. Märchenland/d:light/Christian Koch

Volkslieder können bei dementen Personen eine sagenhafte Wirkung entfalten. Bei Märchen werden ähnliche Effekte beobachtet. Die Schauspielerin Julia von Maydell besucht derzeit rheinland-pfälzische Pflegeheime. Und schult die Betreuungskräfte.

Es war, als hätten sich binnen einer Stunde dichte Nebelschwaden verzogen, fortgeweht vom Zauber magischer Figuren aus einer fast vergessenen Welt. Einer abenteuerlichen, mitunter grausamen Welt, den Anwesenden aber von klein auf vertraut – mit dem beruhigenden Wissen, dass am Ende alles einen guten Ausgang nehmen wird.







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