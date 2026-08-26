Neuordnung der Akutsparte
So heißen die Marienhaus-Krankenhäuser künftig
Die Marienhaus-Gruppe ordnet ihre Krankenhaussparte neu - und vereinheitlicht die Krankenhaus-Namen (Symbolfoto).
Die Marienhaus-Gruppe ordnet ihre Krankenhaussparte neu - und vereinheitlicht die Krankenhaus-Namen (Symbolfoto).
Soeren Stache. picture alliance/dpa

Die Marienhaus-Gruppe will die Eigenständigkeit ihrer Krankenhäuser stärken und so für Flexibilität vor Ort sorgen. Und: Sie vereinheitlicht die Namen der Häuser. Wir haben die Liste mit den künftigen Benennungen.

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Weiter eine verlässliche wohnortnahe Versorgung gewährleisten und gleichzeitig die regionale Flexibilität stärken: Diese Ziele verfolgt die Marienhaus-Gruppe mit der Neustrukturierung ihrer Krankenhaus-Sparte. Wie die Waldbreitbacher Gruppe kürzlich mitteilte, werden die Kliniken und zugeordnete Bereiche der Akutsparte bis Jahresende in operativ eigenständige Gesellschaften überführt.
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