Mordprozess in Koblenz
Amy Lopez’ Vater: „Das letzte Urteil liegt bei Gott“
Hans S. hat den dritten Verhandlungstag im Mordprozess Amy Lopez vor dem Koblenzer Landgericht erneut regungslos neben seinem Ve
Hans S. hat den dritten Verhandlungstag im Mordprozess Amy Lopez vor dem Koblenzer Landgericht erneut regungslos neben seinem Verteidiger Volker Klein verfolgt. Dem 81-Jährigen, der die Tat bereits gestanden hat, kommt kein Wort der Reue über die Lippen. Auch bei den bewegenden Worten des Vaters Robert Rimbau zeigt er keine großen Emotionen.
Thomas Frey/dpa

Im Mordprozess Amy Lopez sind die Plädoyers gehalten. In seiner verlesenen Schlussrede wendet sich der Vater des Opfers erstmals direkt an den Angeklagten Hans S.. Dieser verfolgt die bewegenden Worte von Robert Rimbau weitgehend emotionslos.

Lesezeit 5 Minuten
Es sind bewegende Worte, die Robert Rimbau als Nebenkläger im Mordprozess Amy Lopez vor dem Koblenzer Landgericht verlesen lässt. In seiner Schlussrede, die die Rechtsanwältin Kathrin Kienle in Vertretung vorträgt, schwingt der tiefe Schmerz über den Verlust seiner geliebten Tochter und drei Jahrzehnte Ungewissheit mit.
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Rheinland-PfalzJustiz

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