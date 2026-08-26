Im Mordprozess Amy Lopez sind die Plädoyers gehalten. In seiner verlesenen Schlussrede wendet sich der Vater des Opfers erstmals direkt an den Angeklagten Hans S.. Dieser verfolgt die bewegenden Worte von Robert Rimbau weitgehend emotionslos.
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Es sind bewegende Worte, die Robert Rimbau als Nebenkläger im Mordprozess Amy Lopez vor dem Koblenzer Landgericht verlesen lässt. In seiner Schlussrede, die die Rechtsanwältin Kathrin Kienle in Vertretung vorträgt, schwingt der tiefe Schmerz über den Verlust seiner geliebten Tochter und drei Jahrzehnte Ungewissheit mit.