Gamescom in Köln eröffnet Was Gaming-Fans in den kommenden Monaten erwartet 26.08.2026, 09:37 Uhr

i Unter den vielen Neuankündigungen auf der Gamescom findet sich auch „Game of Thrones: War of Westeroes“, ein Echtzeit-Strategiepiesl, bei dem neben den Heeren der sieben Königslande auch Drachen in die Schlacht ziehen dürfen. PlaySide

Die Gamescom in Köln ist eröffnet. Bereits zum Auftakt, der Opening Night, versüßten zahlreiche Neuankündigungen und alte Bekannte den Videospielfans die diesjährige Messe. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Premieren und Trends.

Wer wissen will, was die nächsten Monate für Videospiel-Enthusiasten im Gepäck haben, der kommt dieser Tage nicht an der Gamescom in Köln vorbei. Noch bis Sonntag, 30. August, geben sich die Großen der Branche in den Deutzer Messehallen die Klinke in die Hand und präsentieren ihre Neuheiten.







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