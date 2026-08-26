Die beiden aktuellen Trägerinnen des Dr. Berthold Roland-Fotokunstpreises stellen sich in einer neuen Schau vor. Zwischen transformierten Stimmungen und Friedhöfen geht es dabei um grundverschiedene Themen, die jedoch im Ungewöhnlichen vereint sind.
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Im Zweijahresrhythmus würdigt der Dr. Berthold Roland-Fotokunstpreis herausragende Arbeiten von Nachwuchskünstlern mit ausdrücklichem Rheinland-Pfalz-Bezug. Wie breit das Spektrum des Honorierbaren bei dieser Ausschreibung sein kann, zeigt dieser Tage das Landesmuseum Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein: Im dortigen Haus der Fotografie nämlich finden dank der beiden jüngsten Preisträgerinnen Susanne Neiss (2023) und Laura De Luca (2025) in ...