Schau im Landesmuseum Koblenz
De Luca und Neiss: Mit der Fotografie in neue Welten
Mit Laura De Luca und Susanne Neiss würdigt das Landesmuseum derzeit die beiden aktuellen Trägerinnen des Dr. Berthold Roland-Fo
Mit Laura De Luca und Susanne Neiss würdigt das Landesmuseum derzeit die beiden aktuellen Trägerinnen des Dr. Berthold Roland-Fotokunstpreises. Letztgenannte zeigt in der Ausstellung kunstvoll entwickelte Bildwelten – hier hat sie zwei durch eine Sonnenbrille fotografierte Aufnahmen übereinandergelegt.
Susanne Neiss

Die beiden aktuellen Trägerinnen des Dr. Berthold Roland-Fotokunstpreises stellen sich in einer neuen Schau vor. Zwischen transformierten Stimmungen und Friedhöfen geht es dabei um grundverschiedene Themen, die jedoch im Ungewöhnlichen vereint sind.

Lesezeit 4 Minuten
Im Zweijahresrhythmus würdigt der Dr. Berthold Roland-Fotokunstpreis herausragende Arbeiten von Nachwuchskünstlern mit ausdrücklichem Rheinland-Pfalz-Bezug. Wie breit das Spektrum des Honorierbaren bei dieser Ausschreibung sein kann, zeigt dieser Tage das Landesmuseum Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein: Im dortigen Haus der Fotografie nämlich finden dank der beiden jüngsten Preisträgerinnen Susanne Neiss (2023) und Laura De Luca (2025) in ...
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