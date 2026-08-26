Schau im Landesmuseum Koblenz De Luca und Neiss: Mit der Fotografie in neue Welten Stefan Schalles 26.08.2026, 13:00 Uhr

i Mit Laura De Luca und Susanne Neiss würdigt das Landesmuseum derzeit die beiden aktuellen Trägerinnen des Dr. Berthold Roland-Fotokunstpreises. Letztgenannte zeigt in der Ausstellung kunstvoll entwickelte Bildwelten – hier hat sie zwei durch eine Sonnenbrille fotografierte Aufnahmen übereinandergelegt. Susanne Neiss

Die beiden aktuellen Trägerinnen des Dr. Berthold Roland-Fotokunstpreises stellen sich in einer neuen Schau vor. Zwischen transformierten Stimmungen und Friedhöfen geht es dabei um grundverschiedene Themen, die jedoch im Ungewöhnlichen vereint sind.

Im Zweijahresrhythmus würdigt der Dr. Berthold Roland-Fotokunstpreis herausragende Arbeiten von Nachwuchskünstlern mit ausdrücklichem Rheinland-Pfalz-Bezug. Wie breit das Spektrum des Honorierbaren bei dieser Ausschreibung sein kann, zeigt dieser Tage das Landesmuseum Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein: Im dortigen Haus der Fotografie nämlich finden dank der beiden jüngsten Preisträgerinnen Susanne Neiss (2023) und Laura De Luca (2025) in ...







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