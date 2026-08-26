RZ-Recherchen brachten ans Licht, dass es im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz rumort. Präsident René Schubert wird kritisiert. Jetzt rücken seine diversen Ehrenämter und Nebentätigkeiten in den Fokus. Ist er in Koblenz präsent genug?
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Kurz nach dem fünften Jahrestag der schrecklichen Flutkatastrophe im Ahrtal rückte das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) mit Hauptsitz in Koblenz in den Fokus. Recherchen unserer Zeitung hatten offengelegt, dass es in der Landesbehörde, die dem Innenministerium von Achim Schwickert (CDU) unterstellt ist, rumort.