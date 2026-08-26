Neue RZ-Recherche 
Wie präsent ist der Katastrophenschutz-Amt-Präsident?
Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz hat seinen Sitz auf dem Asterstein in Koblenz. In der Landesbehö
Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz hat seinen Sitz auf dem Asterstein in Koblenz. In der Landesbehörde grummelt es. Es wird Kritik an Präsident René Schubert laut. Wir sind den Vorwürfen gegen ihn nachgegangen.
Frank Schmidt-Wyk

RZ-Recherchen brachten ans Licht, dass es im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz rumort. Präsident René Schubert wird kritisiert. Jetzt rücken seine diversen Ehrenämter und Nebentätigkeiten in den Fokus. Ist er in Koblenz präsent genug?

Lesezeit 6 Minuten
Kurz nach dem fünften Jahrestag der schrecklichen Flutkatastrophe im Ahrtal rückte das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) mit Hauptsitz in Koblenz in den Fokus. Recherchen unserer Zeitung hatten offengelegt, dass es in der Landesbehörde, die dem Innenministerium von Achim Schwickert (CDU) unterstellt ist, rumort.
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