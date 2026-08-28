Fernsehschau
Zarrella will Menschen «Liebe nach Hause schicken»
Giovanni Zarella
Zarrella sieht sich in besonderer Verantwortung in schwierigen Zeiten. (Archivbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Der Musiker Giovanni Zarrella sieht für Unterhalter eine besondere Verantwortung. Man müsse Menschen vom teils harten Alltag ablenken, sagt er.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa) – Der Musiker und Moderator Giovanni Zarrella (48) betrachtet es als seine gesellschaftliche Aufgabe, als Unterhalter «den Menschen Liebe nach Hause zu schicken». Gerade in einer Zeit mit härter geführten Debatten und einem raueren Umgangston sieht der Entertainer eine besondere Verantwortung. Vor der Ausstrahlung der «Giovanni Zarrella Show – Die große Sommerparty» am Samstagabend im ZDF sagte er dem privaten Radiosender RPR.1: «Es braucht einfach viel mehr Liebe. Es kostet wirklich nichts, zu jemandem nett zu sein oder jemandem ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.»

Mit Blick auf die Show sagte der 48-Jährige dem Sender: «Wir wollen die Menschen zusammenbringen. Wir wollen sie glücklich nach Hause schicken.» Man wolle die Menschen unterhalten für drei Stunden und sie auch ein bisschen ablenken vom Alltag. «Denn der kann manchmal sehr hart sein, sehr
anstrengend, sehr zäh.» Das Interview wurde für Music Made in Germany auf RPR1. und Radio Regenbogen geführt.

© dpa-infocom, dpa:260828-930-594033/1

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