Hat Priester jugendpornografisches Material besessen?
Gegen einen Priester aus dem Bistum Trier wird wegen des Verdachts ermittelt, jugendpornografische Inhalte besessen zu haben. Bereits 1994 war er wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden.
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Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen einen 82 Jahre alten Priester aus dem Bistum Trier – wegen des Verdachts des Besitzes jugendpornografischer Inhalte. Dies teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken dem Volksfreund auf Anfrage mit.