Staatsanwaltschaft ermittelt
Hat Priester jugendpornografisches Material besessen?
Trotz seiner Verurteilung im Jahr 1994 wurde der Priester später noch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart eingesetzt.
Trotz seiner Verurteilung im Jahr 1994 wurde der Priester später noch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart eingesetzt.
Jens Büttner/dpa

Gegen einen Priester aus dem Bistum Trier wird wegen des Verdachts ermittelt, jugendpornografische Inhalte besessen zu haben. Bereits 1994 war er wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden.

Lesezeit 4 Minuten
Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen einen 82 Jahre alten Priester aus dem Bistum Trier – wegen des Verdachts des Besitzes jugendpornografischer Inhalte. Dies teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken dem Volksfreund auf Anfrage mit.
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