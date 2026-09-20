Flugzeuge beobachten am Hahn Planespotting: Erst kommen Flieger, dann die Polizei Hannah Klein 20.09.2026, 12:00 Uhr

i Flugzeuge beobachten und fotografieren, das ist Nils Petris Leidenschaft. Er ist Planespotter. Der 32-Jährige kommt dafür regelmäßig zum Flughafen Hahn. Zwar starten und landen an größeren Flughhäfen öfter Flieger. Aber ein Ausflug zum Hunsrück-Airport zeigt: Auch dort kann ein Tag für Planespotter ziemlich spektakulär verlaufen. Hannah Klein

Flugzeuge sind seine Leidenschaft. Am Flughafen Hahn fühlt er sich zu Hause. Nils Petri ist Planespotter. Um Flieger zu beobachten und zu fotografieren, kommt er regelmäßig zum Hunsrück-Airport. Manchmal kann das spektakulärer sein als gedacht.

Ein leises Rauschen sorgt für Hektik: Gleich hebt der nächste Flieger ab. Die Triebwerke laufen bereits, kündigen ihn an. Jetzt geht alles ganz schnell. Und das muss es auch. Nils Petri ist bereit, läuft los. Die Startbahn lässt er dabei nicht aus dem Blick.







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