Flugzeuge sind seine Leidenschaft. Am Flughafen Hahn fühlt er sich zu Hause. Nils Petri ist Planespotter. Um Flieger zu beobachten und zu fotografieren, kommt er regelmäßig zum Hunsrück-Airport. Manchmal kann das spektakulärer sein als gedacht.
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Ein leises Rauschen sorgt für Hektik: Gleich hebt der nächste Flieger ab. Die Triebwerke laufen bereits, kündigen ihn an. Jetzt geht alles ganz schnell. Und das muss es auch. Nils Petri ist bereit, läuft los. Die Startbahn lässt er dabei nicht aus dem Blick.