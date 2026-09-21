Als „Waldbrandjahr“ könnte das Jahr 2026 in die Geschichte eingehen. Wobei: Deutet der Klimawandel nicht darauf hin, dass zur Normalität wird, was jetzt noch als außergewöhnlich gilt? Was das rheinland-pfälzische Forstministerium dazu sagt.
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Klimaschützer bemühen immer wieder dieses Bild: „Unser Planet brennt.“ Längst ist es nicht mehr nur eine plakative Floskel, mit der mantraartig auf den Klimawandel aufmerksam gemacht werden soll. Der Planet Erde brannte in diesem Sommer tatsächlich mehrfach.