Fast 100 Hektar betroffen
Waldbrände in Rheinland-Pfalz: 2026 ist ein Rekordjahr
Bei Langscheid in der Vordereifel kam es Mitte August zu einem verheerenden Waldbrand, der viele Hektar Natur zerstörte. Das Feu
Bei Langscheid in der Vordereifel kam es Mitte August zu einem verheerenden Waldbrand, der viele Hektar Natur zerstörte. Das Feuer beschäftigte 650 Einsatzkräfte und führte sogar zur Evakuierung eines kleinen Ortes.
Martin Ingenhoven

Als „Waldbrandjahr“ könnte das Jahr 2026 in die Geschichte eingehen. Wobei: Deutet der Klimawandel nicht darauf hin, dass zur Normalität wird, was jetzt noch als außergewöhnlich gilt? Was das rheinland-pfälzische Forstministerium dazu sagt.

Lesezeit 3 Minuten
Klimaschützer bemühen immer wieder dieses Bild: „Unser Planet brennt.“ Längst ist es nicht mehr nur eine plakative Floskel, mit der mantraartig auf den Klimawandel aufmerksam gemacht werden soll. Der Planet Erde brannte in diesem Sommer tatsächlich mehrfach.
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