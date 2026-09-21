Weltpremiere in Remagen
Yael Bartanas „Birds“ kommen ins Arp Museum
Rätselhafte Szene: In Yael Bartanas Videoinstallation verlassen die Menschen die im Chaos versinkende Erde – und werden auf ihre
Rätselhafte Szene: In Yael Bartanas Videoinstallation verlassen die Menschen die im Chaos versinkende Erde – und werden auf ihrer Flucht begleitet von Soldaten mit Vogelköpfen.
Yael Bartana. Annet Gelink Gallery, Sommer Contemporary Art, Galleria Raffaella Cortese, Petzel Gallery, Capitain Petzel, Cecilia Hillström Gallery, Galerie Peter Kilchmann

Menschen, Vogelkopfsoldaten, ein Mehrgenerationenraumschiff: In ihrer Videoinstallation erzählt die israelische Künstlerin Yael Bartana ein surreal wirkendes Epos des Exodus. Weltweit erstmals zu sehen ist die vielschichtige Arbeit nun in Remagen.

Lesezeit 1 Minute
Die Videoinstallation „The Birds“ („Die Vögel“) der Multimediakünstlerin Yael Bartana kommt ins Arp Museum Bahnhof Rolandseck. Der Film, der zeitgleich in Remagen und im Jüdischen Museum Berlin Weltpremiere feiert, ist eine Weiterentwicklung des Kunstwerks „Farewell“ aus dem deutschen Pavillon 2024 der Biennale Venedig.
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