Zahlreiche Heuballen in Dirmstein verbrannt: Brandstiftung?

In der Nacht zum Samstag brennen auf einem Feld zahlreiche Heuballen, auch einigen Weinreben in einem benachbarten Weinberg fangen Feuer. War es Brandstiftung?

Dirmstein (dpa/lrs) – Auf einem Feld in Dirmstein im Landkreis Bad Dürkheim sind etwa 30 bis 40 Heuballen abgebrannt. Auch einige Weinreben in einem benachbarten Weinberg hätten Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Demnach sei das Feuer in der Nacht auf Samstag ausgebrochen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 3.000 Euro.