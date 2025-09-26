Krankenkassenbeiträge steigen, auf einen Facharzttermin muss man wochenlang warten – nun sollen Patienten zusätzlich Gebühren zahlen, wenn sie zum Arzt gehen. Wie hoch die Selbstbeteiligung ausfallen könnte.
Zu viele Menschen gehen zu oft zum Arzt. Außerdem sind viele Arztbesuche überflüssig. Das meinte kürzlich der CDU-Gesundheitspolitiker Hendrik Streek im Interview mit dem „Trierischen Volksfreund“. Daher, so seine Argumentation, sollten sich die Patienten künftig an den Behandlungskosten beteiligen – und das bei immer weiter steigenden Beiträgen für die Krankenkassen.