Koblenzer Festungsmord Mehr als 40 Hinweise im Fall Amy Lopez eingegangen 25.09.2025, 15:00 Uhr

i Amy Lopez in ihrer Jugend bei einem Ausritt: Die US-Amerikanerin wurde heute vor 31 Jahren in Koblenz ermordet. Noch immer läuft die Fahndung nach dem Täter. Laut Polizei gibt es jetzt eine neue vielversprechende Spur. Robert Rimbau

Am 26. September jährt sich der Todestag von Amy Lopez zum 31. Mal. 1994 wurde die US-Touristin auf der Festung Ehrenbreitstein ermordet. Nach „Aktenzeichen XY“ sind neue Hinweise bei der Kripo eingegangen. Vor allem eine Spur ist vielversprechend.

Nach der ZDF-Sendung „AktenzeichenXY ... ungelöst“ am vergangenen Mittwoch sind mittlerweile mehr als 40 neue Hinweise zum Fall „Amy Lopez“ aus dem Jahr 1994 eingegangen. „Die Zahl hat uns auch als Ermittler überrascht“, erklärte Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, auf Anfrage unserer Zeitung.







