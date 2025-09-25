Am 26. September jährt sich der Todestag von Amy Lopez zum 31. Mal. 1994 wurde die US-Touristin auf der Festung Ehrenbreitstein ermordet. Nach „Aktenzeichen XY“ sind neue Hinweise bei der Kripo eingegangen. Vor allem eine Spur ist vielversprechend.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der ZDF-Sendung „AktenzeichenXY ... ungelöst“ am vergangenen Mittwoch sind mittlerweile mehr als 40 neue Hinweise zum Fall „Amy Lopez“ aus dem Jahr 1994 eingegangen. „Die Zahl hat uns auch als Ermittler überrascht“, erklärte Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, auf Anfrage unserer Zeitung.