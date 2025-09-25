Abladeoptimierung am Rhein Wasserbauer schaffen Biotope für Fische und Vögel 25.09.2025, 12:21 Uhr

i Ein Frachtschiff passiert auf dem Rhein die Stadt Bacharach: Die Behörden planen eine Vertiefung des Rheins, damit die Schiffe auch bei Niedrigwasser mehr Fracht transportieren können. Im November soll es mit dem Planfeststellungsverfahren für den ersten Teil des Projektes Abladeoptimierung am Mittelrhein losgehen. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Freie Fahrt für Binnenschiffe am Mittelrhein ab 2033: Das ist das Ziel des Projektes Abladeoptimierung. Das Planfeststellungsverfahren für den ersten Teilbereich soll im November starten. Für die Kompensationsmaßnahmen ist nun eine Fläche gefunden.

Im November soll es mit dem Planfeststellungsverfahren für den ersten Teil des Projektes Abladeoptimierung am Mittelrhein losgehen. Bereits ab dem Jahr 2033, so die Pläne der Ingenieure, könnten die Fahrrinnen und Engpässe auf der rund 50 Kilometer langen Strecke zwischen St.







Artikel teilen

Artikel teilen