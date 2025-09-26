Brasilien gilt als bedeutendster Produzent von Halbedelsteinen der Welt. Vor allem Achate und Amethysten finden den Weg an die Nahe. Daran waren mutige Menschen aus Idar-Oberstein nicht ganz unschuldig. Besuch am Edelstein-Hotspot Ametista do Sul.
Zwei gewaltige Skulpturen – ein Dinosaurier und ein Fantasy-Krieger – sind das erste, was man sieht, wenn man sich von Norden dem Städtchen Ametista do Sul im Süden Brasiliens nähert. Gleich daneben: ein Grillrestaurant – eine Churrascaria –, eine Eisdiele und eine kleine Seilbahn, mit der sich Waghalsige mehrere hundert Meter in die Tiefe stürzen können.