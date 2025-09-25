Als Burkhard und Cornelia Plath Anfang der 90er-Jahre ein Fachwerkhaus in Niederberg besichtigen, lassen sie ihre Fantasie spielen, was sie aus dem Haus machen könnten. Sie setzen ihre Wohnwünsche um. Doch es wird komplizierter als gedacht.
Das Fachwerkhaus der Familie Plath blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Es ist ein Schmuckstück im Koblenzer Stadtteil Niederberg – vor allem, weil die Plaths sich seit mehr als drei Jahrzehnten nicht von dem Sanierungsaufwand schrecken lassen, den das alte Gemäuer mit sich bringt.