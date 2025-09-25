So wohnt RLP 
Zu Besuch im wohl ältesten Haus Niederbergs 
Cornelia und Burkhard Plath am Esstisch ihres Fachwerkhauses in Niederberg. Seit mehr als 30 Jahren saniert das Paar unermüdlich ihr Haus - ein Schmuckstück in dem Koblenzer Ortsteil.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Als Burkhard und Cornelia Plath Anfang der 90er-Jahre ein Fachwerkhaus in Niederberg besichtigen, lassen sie ihre Fantasie spielen, was sie aus dem Haus machen könnten. Sie setzen ihre Wohnwünsche um. Doch es wird komplizierter als gedacht.

Lesezeit 7 Minuten
Das Fachwerkhaus der Familie Plath blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Es ist ein Schmuckstück im Koblenzer Stadtteil Niederberg – vor allem, weil die Plaths sich seit mehr als drei Jahrzehnten nicht von dem Sanierungsaufwand schrecken lassen, den das alte Gemäuer mit sich bringt.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten