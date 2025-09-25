So wohnt RLP Zu Besuch im wohl ältesten Haus Niederbergs 25.09.2025, 09:00 Uhr

i Cornelia und Burkhard Plath am Esstisch ihres Fachwerkhauses in Niederberg. Seit mehr als 30 Jahren saniert das Paar unermüdlich ihr Haus - ein Schmuckstück in dem Koblenzer Ortsteil. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Als Burkhard und Cornelia Plath Anfang der 90er-Jahre ein Fachwerkhaus in Niederberg besichtigen, lassen sie ihre Fantasie spielen, was sie aus dem Haus machen könnten. Sie setzen ihre Wohnwünsche um. Doch es wird komplizierter als gedacht.

Das Fachwerkhaus der Familie Plath blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Es ist ein Schmuckstück im Koblenzer Stadtteil Niederberg – vor allem, weil die Plaths sich seit mehr als drei Jahrzehnten nicht von dem Sanierungsaufwand schrecken lassen, den das alte Gemäuer mit sich bringt.







