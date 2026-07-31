Überlastete Justiz: Bei den Staatsanwaltschaften stapeln sich die unerledigten Fälle. Auch in Rheinland-Pfalz stieg die Zahl in den vergangenen Jahren. Jetzt gibt das Mainzer Justizministerium eine positive Nachricht bekannt.
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Positive Zwischenbilanz für das bisherige Jahr: Die Zahl der unerledigten Strafverfahren ist in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr um gut 3000 Verfahren auf nun 32.165 laufende Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften zurückgegangen. Das teilt das Justizministerium von Helmut Martin (CDU) in Mainz am Freitag mit.