Erste Zahlen für RLP für 2026
Zahl der unerledigten Strafverfahren leicht gesunken
Auch in Rheinland-Pfalz ächzen die Staatsanwaltschaften unter immer mehr unerledigten Verfahren.
Auch in Rheinland-Pfalz ächzen die Staatsanwaltschaften unter immer mehr unerledigten Verfahren.
Patrick Pleul/dpa

Überlastete Justiz: Bei den Staatsanwaltschaften stapeln sich die unerledigten Fälle. Auch in Rheinland-Pfalz stieg die Zahl in den vergangenen Jahren. Jetzt gibt das Mainzer Justizministerium eine positive Nachricht bekannt.

Lesezeit 1 Minute
Positive Zwischenbilanz für das bisherige Jahr: Die Zahl der unerledigten Strafverfahren ist in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr um gut 3000 Verfahren auf nun 32.165 laufende Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften zurückgegangen. Das teilt das Justizministerium von Helmut Martin (CDU) in Mainz am Freitag mit.
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