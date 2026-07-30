Hat der Staat alles getan, um die Germanwings-Katastrophe von 2015 zu verhindern – oder nicht? Für Julius Reiter ist diese Frage zentral. Der prominente Düsseldorfer Jurist vertritt 30 Hinterbliebene, die die Bundesrepublik verklagen. Das Interview.
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Mehr als elf Jahre sind vergangen, seit Germanwings-Flug 9525 in den französischen Alpen zerschellte. 150 Menschen starben, darunter drei junge Passagiere aus dem Westerburger Land im Westerwaldkreis. Auch der Co-Pilot, der nach Ansicht der Behörden den Absturz in suizidaler Absicht bewusst herbeigeführt hat, stammt aus dem Westerwald.