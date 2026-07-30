Interview mit Anwalt Reiter
Warum Germanwings-Hinterbliebene Deutschland verklagen
Germanwings-Flug 4U9525 kam nie in Düsseldorf an. Der Airbus A320 stürzte in den französischen Alpen ab. 144 Passagiere und sech
Germanwings-Flug 4U9525 kam nie in Düsseldorf an. Der Airbus A320 stürzte in den französischen Alpen ab. 144 Passagiere und sechs Crewmitglieder kamen ums Leben. Nach Ansicht der Behörden wurde der Absturz vom Co-Piloten des Fluges bewusst herbeigeführt. War seine Flugtauglichkeit im Vorfeld ausreichend überwacht worden?
Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Hat der Staat alles getan, um die Germanwings-Katastrophe von 2015 zu verhindern – oder nicht? Für Julius Reiter ist diese Frage zentral. Der prominente Düsseldorfer Jurist vertritt 30 Hinterbliebene, die die Bundesrepublik verklagen. Das Interview.

Lesezeit 5 Minuten
Mehr als elf Jahre sind vergangen, seit Germanwings-Flug 9525 in den französischen Alpen zerschellte. 150 Menschen starben, darunter drei junge Passagiere aus dem Westerburger Land im Westerwaldkreis. Auch der Co-Pilot, der nach Ansicht der Behörden den Absturz in suizidaler Absicht bewusst herbeigeführt hat, stammt aus dem Westerwald.
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