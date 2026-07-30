Ob Pizzabäcker oder Dachdecker Hitze in RLP: In diesen Berufen ist Schwitzen angesagt Hannah Klein

Anke Mersmann 30.07.2026, 14:00 Uhr

i Im Pizzatruck „Il Forno“ in Bad Kreuznach staut sich die Hitze besonders. Chef Carlo Felline (links), seine Cousine Daniela Di Marsico und sein Sohn Emanuele Coluccia kennen das schon. Kleine Tricks sorgen für Abkühlung und helfen, die heißen Tage zu überstehen. Ob Pizzabäcker, Gärtner oder Dachdecker: In diesen Berufen kommen Rheinland-Pfälzer richtig ins Schwitzen. Hannah Klein

Sommer, Sonne, Schuften: Die Hitze kann in manchen Berufen besonders anstrengend sein. Wie geht zum Beispiel ein Dachdecker mit den hohen Temperaturen um? Wie heiß wird es für einen Pizzabäcker im Foodtruck? Unsere Redaktion hört sich um.

Die Sonne knallt. Zwar sind in Rheinland-Pfalz noch Sommerferien – doch nicht alle haben an diesen heißen Tagen frei. Und manchen Menschen macht die Hitze in ihrem Beruf besonders zu schaffen. Während sich die einen nämlich ins klimatisierte Büro zurückziehen können, sind andere stundenlang Temperaturen über 30 Grad Celsius ausgesetzt.







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