Sommer, Sonne, Schuften: Die Hitze kann in manchen Berufen besonders anstrengend sein. Wie geht zum Beispiel ein Dachdecker mit den hohen Temperaturen um? Wie heiß wird es für einen Pizzabäcker im Foodtruck? Unsere Redaktion hört sich um.
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Die Sonne knallt. Zwar sind in Rheinland-Pfalz noch Sommerferien – doch nicht alle haben an diesen heißen Tagen frei. Und manchen Menschen macht die Hitze in ihrem Beruf besonders zu schaffen. Während sich die einen nämlich ins klimatisierte Büro zurückziehen können, sind andere stundenlang Temperaturen über 30 Grad Celsius ausgesetzt.