Thema soll in Innenaussschuss Rumoren bei Landesamt: Von Heusinger fordert Aufklärung Bastian Hauck 30.07.2026, 17:00 Uhr

i Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit Hauptsitz in Koblenz-Asterstein soll ein zentraler Baustein des neuen Katastrophenschutzssystem des Landes sein. Doch in und um die Landesbehörde grummelt es heftig. Ingo Beller

Die oppositionelle Grünen-Landtagsfraktion fordert nach den Recherchen unserer Zeitung zu den Turbulenzen beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz vollständige Aufklärung. Sie möchte die Vorgänge in der Behörde im Innenausschuss besprechen.

Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz in Koblenz grummelt es heftig. Aus den Reihen der Mitarbeiter gibt es Kritik an der Behördenleitung, eine angeblich „miese Stimmung“, anonyme Schreiben mit Vorwürfen und ein Ermittlungsverfahren gegen den Präsidenten – dessen Ausgang völlig offen ist.







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