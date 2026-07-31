DB-Großbaustelle rechter Rhein
Wann es während der Generalsanierung richtig laut wird
Auch am Neuwieder Bahnhof haben Bauarbeiten im Rahmen der Generalsanierung begonnen. Bei Abrissarbeiten kann es auf mal richtig
Auch am Neuwieder Bahnhof haben Bauarbeiten im Rahmen der Generalsanierung begonnen. Bei Abrissarbeiten kann es auf mal richtig laut werden – wo und wann, darüber informiert die DB online.
Jörg Niebergall

Bauarbeiten laufen selten ohne Geräusche ab – und manchmal wird es auch richtig laut. Wer sich darauf einstellen will, wann und wo es während der Generalsanierung am rechten Rheinufer lärmt, der kann ein Angebot der Deutschen Bahn nutzen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden ist in vollem Gange. Seit 10. Juli ist die Trasse für fünf Monate gesperrt. Dabei werden unter anderem Gleise, Weichen, Signalen und Oberleitungen getauscht, 36 Bahnstationen auf Vordermann gebracht und Brücken saniert.
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