Berühmtes Kloster in der Eifel
„Hier kannst du Mönch sein“: Warum Maria Laach wächst
Pater Maximilian Krenn ist seit Herbst 2025 Prior des Kloasters Maria Laach. Als Novizenmeister kümmert er sich um die jungen Mi
Pater Maximilian Krenn ist seit Herbst 2025 Prior des Kloasters Maria Laach. Als Novizenmeister kümmert er sich um die jungen Mitglieder der Gemeinschaft
Maria Gassauer/Maria Laach

Die Kirche verliert hierzulande massiv Mitglieder, fast könnte man meinen, der Glaube sei insgesamt auf dem Rückzug. Doch das ist nicht überall so. Das berühmte Kloster Maria Laach etwa wächst, zieht junge Menschen an. Warum? Und wie wird man Mönch?

Lesezeit 5 Minuten
Es ist ein Bild, das viele überraschen dürfte: Während zahlreiche Klöster in Deutschland mit Nachwuchssorgen kämpfen oder gar schließen müssen, interessieren sich in Maria Laach wieder junge Menschen für ein Leben als Mönch. Sie kommen nicht aus einer Zeit, in der der Glaube selbstverständlich zum Alltag gehört.
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