Die Kirche verliert hierzulande massiv Mitglieder, fast könnte man meinen, der Glaube sei insgesamt auf dem Rückzug. Doch das ist nicht überall so. Das berühmte Kloster Maria Laach etwa wächst, zieht junge Menschen an. Warum? Und wie wird man Mönch?
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Es ist ein Bild, das viele überraschen dürfte: Während zahlreiche Klöster in Deutschland mit Nachwuchssorgen kämpfen oder gar schließen müssen, interessieren sich in Maria Laach wieder junge Menschen für ein Leben als Mönch. Sie kommen nicht aus einer Zeit, in der der Glaube selbstverständlich zum Alltag gehört.