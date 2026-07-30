Mehr Passagiere und Flugzeuge
Das plant Ryanair mit dem Flughafen Hahn
Drei Flugzeuge hat die Billigfluggesellschaft Ryanair am Flughafen Hahn stationiert. Und die Iren könnten sich vorstellen, diese
Drei Flugzeuge hat die Billigfluggesellschaft Ryanair am Flughafen Hahn stationiert. Und die Iren könnten sich vorstellen, diese Zahl zu verdoppeln – allerdings nur, wenn es Veränderungen in Sachen Luftverkehrsteuer gibt (Archivfoto).
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Rund 1700 Strecken bietet Ryanair im Winter an, davon 140 neu – doch der Flughafen Hahn geht leer aus. Dennoch soll es am Hunsrück-Airport mehr Flugzeuge und Passagiere geben. Unter einer Bedingung: Die Luftverkehrsteuer muss weg. Das sind die Pläne.

Lesezeit 3 Minuten
Rekord-Winterflugplan bei Ryanair - der Flughafen Hahn allerdings geht leer aus: Von dort aus steuern die Flugzeuge der irischen Billigairline im Winter keine neuen Ziele an. Dennoch hat Ryanair Pläne für den Hunsrück-Airport – wäre da nicht die Luftverkehrsteuer.
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