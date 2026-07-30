Rund 1700 Strecken bietet Ryanair im Winter an, davon 140 neu – doch der Flughafen Hahn geht leer aus. Dennoch soll es am Hunsrück-Airport mehr Flugzeuge und Passagiere geben. Unter einer Bedingung: Die Luftverkehrsteuer muss weg. Das sind die Pläne.
Lesezeit 3 Minuten
Rekord-Winterflugplan bei Ryanair - der Flughafen Hahn allerdings geht leer aus: Von dort aus steuern die Flugzeuge der irischen Billigairline im Winter keine neuen Ziele an. Dennoch hat Ryanair Pläne für den Hunsrück-Airport – wäre da nicht die Luftverkehrsteuer.