Mehr Passagiere und Flugzeuge Das plant Ryanair mit dem Flughafen Hahn Hannah Klein

Tim Kosmetschke 30.07.2026, 16:00 Uhr

i Drei Flugzeuge hat die Billigfluggesellschaft Ryanair am Flughafen Hahn stationiert. Und die Iren könnten sich vorstellen, diese Zahl zu verdoppeln – allerdings nur, wenn es Veränderungen in Sachen Luftverkehrsteuer gibt (Archivfoto). Thomas Frey. picture alliance/dpa

Rund 1700 Strecken bietet Ryanair im Winter an, davon 140 neu – doch der Flughafen Hahn geht leer aus. Dennoch soll es am Hunsrück-Airport mehr Flugzeuge und Passagiere geben. Unter einer Bedingung: Die Luftverkehrsteuer muss weg. Das sind die Pläne.

Rekord-Winterflugplan bei Ryanair - der Flughafen Hahn allerdings geht leer aus: Von dort aus steuern die Flugzeuge der irischen Billigairline im Winter keine neuen Ziele an. Dennoch hat Ryanair Pläne für den Hunsrück-Airport – wäre da nicht die Luftverkehrsteuer.







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